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رکاب برای یادبود؛ برگزاری همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در روستای علی‌آباد

رکاب برای یادبود؛ برگزاری همایش بزرگ دوچرخه‌سواری در گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در روستای علی‌آباد
کد خبر : 1818337
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همایش بزرگ دوچرخه‌سواری به مناسبت گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب، با حضور پرشور ورزشکاران و علاقه‌مندان در روستای علی‌آباد شهرستان خلخال برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی-ورزشی به همت هیئت دوچرخه‌سواری و هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و با همکاری گسترده اداره آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، تربیت بدنی سپاه، دهیاری، شورای اسلامی روستای علی‌آباد و حوزه مقاومت بسیج این روستا به اجرا درآمد.

در این همایش، بیش از ۷۰ دوچرخه‌سوار در مسیر ۳ کیلومتری، از پایگاه بسیج تا پروژه چمن مصنوعی روستا رکاب زدند تا با این حرکت نمادین، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب را گرامی بدارند.

در پایان این برنامه، به منظور قدردانی از مشارکت فعال ورزشکاران و تشویق حضور جامعه ورزشی، ۳۱ جایزه به قید قرعه میان شرکت‌کنندگان اهدا گردید.

 

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