به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی-ورزشی به همت هیئت دوچرخه‌سواری و هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی و با همکاری گسترده اداره آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، تربیت بدنی سپاه، دهیاری، شورای اسلامی روستای علی‌آباد و حوزه مقاومت بسیج این روستا به اجرا درآمد.

در این همایش، بیش از ۷۰ دوچرخه‌سوار در مسیر ۳ کیلومتری، از پایگاه بسیج تا پروژه چمن مصنوعی روستا رکاب زدند تا با این حرکت نمادین، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب را گرامی بدارند.

در پایان این برنامه، به منظور قدردانی از مشارکت فعال ورزشکاران و تشویق حضور جامعه ورزشی، ۳۱ جایزه به قید قرعه میان شرکت‌کنندگان اهدا گردید.

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