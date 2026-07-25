رکاب برای یادبود؛ برگزاری همایش بزرگ دوچرخهسواری در گرامیداشت شهدای دانشآموز میناب در روستای علیآباد
همایش بزرگ دوچرخهسواری به مناسبت گرامیداشت شهدای دانشآموز میناب، با حضور پرشور ورزشکاران و علاقهمندان در روستای علیآباد شهرستان خلخال برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی-ورزشی به همت هیئت دوچرخهسواری و هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی و با همکاری گسترده اداره آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، تربیت بدنی سپاه، دهیاری، شورای اسلامی روستای علیآباد و حوزه مقاومت بسیج این روستا به اجرا درآمد.
در این همایش، بیش از ۷۰ دوچرخهسوار در مسیر ۳ کیلومتری، از پایگاه بسیج تا پروژه چمن مصنوعی روستا رکاب زدند تا با این حرکت نمادین، یاد و خاطره شهدای دانشآموز میناب را گرامی بدارند.
در پایان این برنامه، به منظور قدردانی از مشارکت فعال ورزشکاران و تشویق حضور جامعه ورزشی، ۳۱ جایزه به قید قرعه میان شرکتکنندگان اهدا گردید.