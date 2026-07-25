به گزارش ایلنا، در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری غیرقانونی محموله‌ای از کالاهای اساسی در یکی از انبارهای شهرستان تربت‌جام، دستورات لازم از سوی سرتیپ دوم دکتر جواد جهانشیری، جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی، جهت بررسی موضوع صادر شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان تربت‌جام با هماهنگی مرجع قضایی، پس از طی مراحل قانونی، محل مذکور را مورد بازرسی و پاکسازی قرار دادند. در جریان این عملیات، ۲۲ تن برنج و ۳ تن شکر که خارج از چرخه توزیع رسمی نگهداری می‌شد، کشف و ضبط گردید.

طبق اعلام منابع انتظامی، تحقیقات در خصوص شناسایی تمامی عوامل درگیر در این پرونده و مشخصات مالکان انبار همچنان ادامه دارد.

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