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کشف ۲۵ تن کالای اساسی خارج از شبکه توزیع در شهرستان تربت‌جام

کشف ۲۵ تن کالای اساسی خارج از شبکه توزیع در شهرستان تربت‌جام
کد خبر : 1818317
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پلیس انتظامی استان خراسان رضوی در یک عملیات ضربتی، ۲۵ تن برنج و شکر را که خارج از شبکه توزیع انبار شده بود، کشف کرد.

به گزارش ایلنا، در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری غیرقانونی محموله‌ای از کالاهای اساسی در یکی از انبارهای شهرستان تربت‌جام، دستورات لازم از سوی سرتیپ دوم دکتر جواد جهانشیری، جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی، جهت بررسی موضوع صادر شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان تربت‌جام با هماهنگی مرجع قضایی، پس از طی مراحل قانونی، محل مذکور را مورد بازرسی و پاکسازی قرار دادند. در جریان این عملیات، ۲۲ تن برنج و ۳ تن شکر که خارج از چرخه توزیع رسمی نگهداری می‌شد، کشف و ضبط گردید.

طبق اعلام منابع انتظامی، تحقیقات در خصوص شناسایی تمامی عوامل درگیر در این پرونده و مشخصات مالکان انبار همچنان ادامه دارد.

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