معاون شهردار شیراز خبرداد؛
حفاری خط ۳ مترو شیراز با فعالیت سهنوبته شتاب گرفت
خط ۳ مترو شیراز بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی توسعه حملونقل ریلی، با هدف کاهش بار ترافیکی محور شمالغرب، ارتقای ایمنی جابهجایی و تقویت ارتباط این کلانشهر با شهر صدرا در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه خط ۳ مترو یکی از اولویتهای اصلی توسعه شبکه ریلی این کلانشهر است، اظهار کرد: عملیات اجرایی این خط در محور شمالغرب با استفاده از ظرفیت حداکثری و فعالیت در سه نوبت کاری با جدیت در حال انجام است تا پروژه هرچه سریعتر به ظرفیت اسمی خود برسد.
محمد فرخزاده با اشاره به جایگاه شهر جدید صدرا در معادلات ترافیکی شیراز افزود: صدرا با جمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر، دومین شهر بزرگ استان فارس محسوب میشود و بهدلیل ماهیت سکونتی و اشتغال بخش قابلتوجهی از ساکنان در شیراز، حجم زیادی از ترددهای روزانه را به شبکه حملونقل این کلانشهر تحمیل میکند.
فرخزاده راهاندازی خط ۳ مترو را در کاهش این فشار ترافیکی مؤثر دانست و گفت: بهرهبرداری از این خط میتواند با کاهش وابستگی به خودروهای تکسرنشین، زمینه استفاده بیشتر از حملونقل عمومی ایمن و پاک را فراهم کرده و بخشی از مشکلات ترافیکی ورودی شمالغرب شیراز را کاهش دهد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در تشریح ابعاد فنی این پروژه اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم خط ۳، پیشبینی اتصال قطارهای درونشهری و برونشهری است و محور و ترمینال شمالغرب بهعنوان یک مرکز تبادل سفر تعریف شده که میتواند این پروژه را به طرحی چندمنظوره و کمنظیر در شبکه حملونقل کشور تبدیل کند.
وی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی خط ۳ نیز گفت: تاکنون ۷۰۰ متر حفاری مکانیزه توسط دستگاه TBM از ایستگاه بهشتی به سمت ایستگاه آرین انجام شده و براساس برنامهریزی صورتگرفته، پیشبینی میشود دستگاه حفار تا نیمه مهرماه به ایستگاه آرین برسد و پس از آن، عملیات حفاری به سمت ایستگاه صنایع ادامه پیدا کند.
فرخزاده همچنین از برنامهریزی برای تهیه بستههای سرمایهگذاری همزمان با اجرای پروژه خبر داد و افزود: این بستهها با هدف تأمین بخشی از منابع مورد نیاز ساخت خط ۳ و توسعه خدمات چندمنظوره درمانی، اداری، تجاری و خدماتی در محور شمالغرب تعریف شدهاند.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در مسیر اظهار کرد: مسیر حدفاصل ایستگاه جهاد تا گلستان بهطور کامل آزاد شده و قرارداد اجرای بستر زیرسازی و روسازی مسیر نیز در مرحله انعقاد قرار دارد تا همزمان با ادامه حفاری مکانیزه در بخش جنوبی، عملیات ریلگذاری نیز آغاز شود.
به گفته معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، پیشرفت همزمان عملیات حفاری، زیرسازی، روسازی و ریلگذاری و همچنین پیشبینی کارکردهای چندمنظوره برای این مسیر، خط ۳ مترو را به یکی از پروژههای کلیدی در آینده شبکه حملونقل شیراز تبدیل کرده است؛ طرحی که میتواند در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی سفر و تقویت دسترسی به شهر صدرا و محور شمالغرب نقش مهمی ایفا کند.