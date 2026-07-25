به گزارش ایلنا، شهردار شیراز با اشاره به اهمیت فرایند جذب و لزوم حفظ سرمایه‌های انسانی در مدیریت شهری اظهار داشت: شما سرمایه این شهر هستید و امروز به‌عنوان نیروی جدیدالورود به شهرداری، کار خود را با خاطره‌ای خوب آغاز می‌کنید.

محمدحسن اسدی،افزود: فرایند جذب این نیروها از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و نزدیک به یک‌سال و نیم به طول انجامید. صمیمانه قدردانی می‌کنم از شورای شهر که مجوز جذب و استخدام را صادر کرد، استانداری و جهاد دانشگاهی که مجری برگزاری آزمون بودند.

اسدی تصریح کرد: شهرداری شیراز امروز اهل سمبل‌کاری نیست. شما که به آموزش تکاوری رفتید، شاهد سختی کار بودید. شاید در دو سه روز اول چند نفر از شما کارتان به بیمارستان کشید و این در حالی است که شما نیروی جوان بین ۲۰ تا ۲۵ سال هستید، پس این آموزش‌ها، آموزش‌های راحت و ساده‌ای نبود.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: جذب نیرو در شهرداری شیراز و سازمان آتش‌نشانی دارای اهمیت بالایی است و شما باید بدانید امروز وارد چه سازمانی و چه دستگاه اجرایی می‌شوید. در ارزیابی وزارت کشور در دهه فجر سال قبل، شهرداری شیراز تنها دستگاه اجرایی و مدیریت شهری قابل تقدیر به رئیس‌جمهور معرفی شد.

وی ادامه داد: در این چند سال، شهرداری شیراز از ۸ وزیر و چندین معاون رئیس‌جمهور مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفته است. شما وارد اداره‌ای شدید که وقتی به شورای شهر گفتند پل شاهد با قدمت ۶۰ سال استحکامش را از دست داده، شهرداری در ۱۰۰ روز پل را تخریب و از نو ساخت، آن هم در روزهایی که بارندگی‌های زیادی داشتیم.

سکاندار مدیریت شهری افزود: شما وارد دستگاهی شدید که ظرف ۴۵ ماه، ۴۵ تقاطع را ساخته، یک‌ونیم میلیون درخت و ۱۵ میلیون بذر کاشته است. شما در سازمانی کار می‌کنید که وقتی در یزد گاز آمونیاک منتشر شد و یک کیلومتر خانه‌ها تخلیه شد، وزیر کشور با من تماس گرفت و گفت “نیروی متخصص این کار در آتش‌نشانی شیراز هست” و شما به‌عنوان نیروی متخصص با هلی‌کوپتر یک‌ساعته به آنجا رفتید. شما در سازمانی کار می‌کنید که در اسکله شهید رجایی بندرعباس حضور پیدا کردید و به کمک حادثه‌دیدگان رفتید.

اسدی گفت: شما در اداره‌ای استخدام شدید که انقلاب مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، عمرانی، خدمات شهری و سریع‌ترین شهر مترویی را رقم می‌زند. شما در یک سازمان فشل و ناکارآمد وارد نشدید؛ این سازمان را ۱۳ هزار نفر پرسنل شهرداری ساخته‌اند و شما ۳۲۸ نفر به این جمع پیوستید.

وی اضافه کرد: من خود را به‌عنوان پدر معنوی شما و کسی که عاشق شماست دانسته و نسبت خود را به شما مثل پدر و فرزندی می‌دانم، پس تأکید می‌کنم قدر شهرداری شیراز و سازمان آتش‌نشانی را بدانید. خواهشم این است که وارد هیچ حاشیه‌ای نشوید و کار تخصصی‌تان را انجام دهید.

شهردار کلان‌شهر شیراز خطاب به رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نیز گفت: شما موظف هستید که ایستگاه‌ها را بررسی کرده و تمام کمبودها را احصا کنید و ظرف یک ماه، اگر تخت، تشک، تلویزیون، یخچال، وسایل ورزشی، باشگاه، استخر و هر وسایل و ملزومات دیگری که می‌خواهند، باید مهیا شود.

وی در پایان خطاب به آتش‌نشانان جدید اظهار داشت: شما وقتی به مرز بازنشستگی می‌رسید با ۲۰ سال خدمت در شرایط سخت و زیان‌آور، وقتی یک نفر شما را می‌بیند فکر می‌کند تازه می‌خواهید استخدام شوید، پس شما باید ۲۰ سال مردانه کار کنید.

تکاور شدن ذهن، فراتر از آموزش فنی

فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد، نیز با اشاره به برگزاری چندین دوره متوالی تکاوری توسط شهرداری شیراز، این اقدام را نشانه‌ای از نگاه بلند مجموعه مدیریت شهری و سازمان آتش‌نشانی دانست.

امیر سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی، اظهار داشت: فلسفه دوره‌های تکاور در سطح جهان، نه صرفا آموزش فنی، که شکوفایی توانایی درونی انسان و تکاور شدن ذهن است.

امیر رضایی افزود: آتش‌نشان که ذهنش تکاور شود، حتی با افزایش سن و کاهش توان جسمی، از هر جوانی شجاع‌تر، سریع‌تر و متخصص‌تر عمل خواهد کرد.

فرمانده آجا در فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به گذراندن دوره عالی تکاور به مدت ۹ ماه در خارج از کشور گفت: آنچه در این دوره‌ها حاصل می‌شود، آمادگی ذهنی برای مواجهه با هر شرایطی است و شهرداری شیراز با برنامه‌ریزی برای دوره‌های خارج از کشور، گامی فراتر از استانداردهای رایج برداشته است.

وی با تأکید بر شباهت ذاتی مأموریت آتش‌نشانی با مأموریت نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش، تصریح کرد: آتش‌نشانان همواره در حال آمادگی، آموزش و عملیات لحظه‌ای هستند و این رسالت، چه در زمان جنگ و چه در صلح، نیازمند روحیه بالا و آمادگی جسمانی و ذهنی همیشگی است.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد از اساتید تکاوری خواست تا با سخت‌گیری و آموزش دقیق، همین رویه را ادامه دهند و تعامل مستمر میان مجموعه شهرداری و نیروهای مسلح را پاس بدارند.

امیر رضایی در ادامه با اشاره به جایگاه شهرداری شیراز در افکار عمومی بیان کرد: امروز مردم شیراز شهرداری و به‌ویژه شخص اسدی و مجموعه شورای شهر را دوست دارند؛ این محبت، حاصل همدلی و کار شبانه‌روزی از رفتگر تا معاونان و مدیران است و در شرایطی که بسیاری از نهادها با گلایه مردم مواجه‌اند، این افتخار بزرگی برای شهر و کشور محسوب می‌شود.

وی با تمجید از شجاعت و پاک‌دستی آتش‌نشانان تصریح کرد: حضور بی‌درنگ این نیروها در صحنه‌های حادثه، الگویی از جان‌فشانی برای مردم شریف ایران است و این روحیه باید با اتکا به خدای بزرگ و با حفظ آمادگی در بالاترین سطح، تداوم یابد.

سرمایه انسانی، ستون کارآمدی سازمان

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم با تشریح وضعیت تحول‌آفرین سازمان آتش‌نشانی در دوره مدیریت شهری فعلی، شرایط امروز این سازمان را در تاریخ شهرداری بی‌نظیر و در سطح کلان‌شهرهای کشور ممتاز ارزیابی کرد.

مسعود زارعی، گفت: سرمایه انسانی فاکتوری بی‌بدیل برای هر سازمان محسوب می‌شود و کارآمدی آن ارتباطی مستقیم با آموزش درست، انسجام تشکیلاتی و نظم دارد.

زارعی با اشاره به دوره‌های آموزشی برگزارشده تحت فرماندهی ارشد نظامی ارتش در استان افزود: خوشبختانه این نیروها در محیطی با انضباط و انسجام تشکیلاتی آموزش دیدند و این سرمایه بی‌بدیل در کنار تجهیزات به‌روز شده، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمتر شهرداری توانسته چنین توجهی به تجهیزات و ماشین‌آلات داشته باشد، بیان کرد: در کنار توجه به زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از ۶ پایگاه در ۶ ماه گذشته، نمادی از توجه همه‌جانبه مدیریت شهری و حمایت شخصی شهردار است که جای قدردانی دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: امروز ۳۲۸ نیروی جوان زبده و آموزش‌دیده به سازمان آتش‌نشانی شیراز افزوده می‌شود و اثر این اقدام باید در عملکرد سازمان و به‌ویژه در کاهش زمان رسیدن به حوادث نمایان شود.

تیمی تخصصی برای مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس هم در این مراسم با اشاره به اضافه شدن ۳۲۸ نفر از نیروهای جدید به جمع شهرداری و آتش‌نشانی شیراز، این اقدام را شکل‌گیری یک تیم تخصصی در مدیریت بحران استان و کشور دانست که هر جا در برش‌های مختلف بحران نیاز باشد، حضور فعالانه و توانمندی علمی خود را به رخ کشور می‌کشد.

غلامرضا غلامی، اظهار داشت: در حادثه سیلاب جهرم، شهرداری شیراز و خصوصا واحد غواصی آتش‌نشانی به‌خوبی درخشیدند و با وجود تلاش گسترده، عملیات جست‌وجو پس از بررسی کامل رودخانه پایان یافت.

غلامی افزود: همکاران ما در تهران نیز اذعان دارند که آتش‌نشانی شیراز یکی از زبده‌ترین نیروها را در کشور دارد.

وی نمونه‌ای از این توانمندی را حادثه آتش‌سوزی چند شب قبل در منطقه دراک دانست که با مدیریت قوی تیم آتش‌نشانی، پیش از صبح مهار شد و این موفقیت را به برکت هماهنگی و همراهی مجموعه مدیریت شهری و شورا عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس تصریح کرد: امروز این عزیزان جدیدالورود توسط امیر رضایی و تیمشان آموزش دیده‌اند؛ کسی که خود در رشته‌های مختلف ورزشی مانند شنا، دو، طناب‌کشی، کوهنوردی و کشتی، همواره نفر اول کشور بوده و دوره‌های سخت تکاوری را در پاکستان گذرانده است.

غلامی ادامه داد: با وجود این آموزش‌ها، خیال ما از مخاطرات طبیعی، غیرطبیعی، شرایط جنگی و نشت مواد خطرناک در محدوده شهر و حتی استان فارس راحت است، زیرا این عزیزان همواره آماده اعزام هستند.

ورود به سازمانی با مأموریت سنگین

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت جذب نیروهای جدید در این سازمان ناشی از شرایط کلان‌شهر شیراز، جمعیت بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفری، گستره رو به توسعه شهر، ساخت ایستگاه‌های جدید و همچنین بازنشستگی نیروها در مشاغل سخت و زیان‌آور، از فرایند جذب ۳۲۸ آتش‌نشان خبر داد.

هادی عیدی‌پور، گفت: این موضوع در شورای اسلامی شهر شیراز مطرح شد و پس از پیگیری‌های مستمر از مسیر سازمان شهرداری‌ها و متقاعدسازی نهادهای مرتبط، سرانجام در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ مجوز جذب صادر شد.

عیدی‌پور افزود: دفترچه استخدامی در سه مرحله آزمون کتبی، ارزیابی تکمیلی و گزینش ابلاغ شد و آزمون کتبی نیز با همکاری جهاد دانشگاهی در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد؛ آزمونی که بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ داوطلب در آن شرکت کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: پس از مشخص شدن سه برابر ظرفیت، شیوه‌نامه ارزیابی تکمیلی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ و کارگروه استانی با ریاست مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس تشکیل شد. یک‌هزار و ۲۵۰ نفر وارد مرحله ارزیابی تکمیلی شدند؛ مرحله‌ای که در دو بخش عمومی و تخصصی ـ اختصاصی انجام گرفت و با همکاری جهاد دانشگاهی و مجموعه سازمان آتش‌نشانی شیراز، فرایند آن برای داوطلبان سراسر استان فارس به اجرا درآمد.

وی بیان کرد: ارزیابی تکمیلی از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و به مدت ۲۰ روز ادامه یافت تا در نهایت افراد واجد شرایط برای ورود به مرحله گزینش معرفی شدند. از آغاز پیگیری‌ها تا رسیدن نیروها به مرحله آمادگی برای خدمت، این پروژه نزدیک به ۲ سال زمان برد.

عیدی‌پور تصریح کرد: با دستور شهردار و پیگیری معاونت خدمات شهری، ۱۶۸ نفر از نیروها از ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برای گذراندن دوره تکاوری به مرکز پیاده ارتش اعزام شدند تا آمادگی جسمانی، توانمندی عملیاتی، اعتمادبه‌نفس، انضباط و قدرت حضور در شرایط سخت در آنان تقویت شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، هدف از این دوره را آن دانست که آتش‌نشانان آینده شیراز برای مواجهه با حوادثی نظیر جنگ، سیل، زلزله و دیگر رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی، با سطح بالاتری از تاب‌آوری و آمادگی وارد میدان شوند.

وی ادامه داد: گروه نخست از ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ به دلیل ضرورت موجود در ایستگاه‌های عملیاتی به‌کارگیری شدند و همزمان آموزش‌های تخصصی در سایت آموزش آتش‌نشانی شیراز آغاز شد. این مجموعه اکنون پس از تهران، دومین سایت بزرگ آموزش آتش‌نشانی کشور و بزرگ‌ترین سایت جنوب کشور به شمار می‌رود و با اتکا به نیروهایی که پیش‌تر آموزش‌های بین‌المللی دیده‌اند، امکان برگزاری آموزش‌های تخصصی در خود شیراز فراهم شده است.

عیدی‌پور افزود: گروه دوم نیز از ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به مدت یک ماه به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته آموزش دیدند و در مجموع با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵ نیروی تکاور و ۳۲ مدرس، مربی و استاد، بیش از ۲۰۰ هزار نفرساعت آموزش برای این نیروها ثبت شد تا بتوانند در ایستگاه‌های عملیاتی خدمات مؤثر و به‌هنگام به شهروندان ارائه کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: الگوی مورد تأکید برای آتش‌نشانان، مؤمن بودن، شجاعت، کم‌ادعایی و اخلاص در خدمت است. مجموعه آتش‌نشانی شیراز خود را سرباز خدمت می‌داند و با کمترین تشریفات، در کوتاه‌ترین زمان و با تمام ظرفیت برای حضور در کنار مردم آمادگی دارد؛ چه در شیراز، چه در شهرستان‌های فارس و چه در هر نقطه‌ای از کشور که نیاز به حضور آتش‌نشانان احساس شود.

در پایان این مراسم، با قرائت میثاق‌نامه، فعالیت ۳۲۸ آتش‌نشان جدید در شهر شیراز آغاز شد تا این شهر، امن‌تر از گذشته مسیر خدمت و آمادگی را ادامه دهد.

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