پیگیری تسهیلات کمبهره و بلاعوض برای سیلزدگان جهرم
در پی وقوع سیلاب فروردینماه ۱۴۰۵، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جهرم با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، روند شناسایی خسارات، تشکیل پروندههای بازسازی و پیگیری حمایتهای مالی از خانوادههای متضرر را با هدف تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی و تأمین سرپناه ایمن برای آسیبدیدگان دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از سیلزدگان اظهار کرد: بنیاد مسکن با تسهیل روند تشکیل پرونده و شناسایی جامعه هدف، تلاش کرده است زمینه بهرهمندی حداکثری متقاضیان از حمایتهای دولتی را فراهم کند.
احمد دلشاد،افزود: در همین راستا، با اطلاعرسانی گسترده پیامکی و اعزام کارشناسان به مناطق سیلزده، روند تشکیل پروندههای بازسازی آغاز شده و کارشناسان واحدهای فنی و بازسازی بنیاد مسکن با حضور میدانی، در حال بررسی دقیق میزان خسارات و ثبت درخواستهای متقاضیان هستند تا زیرساختهای لازم برای پرداخت تسهیلات فراهم شود.
دلشاد با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از خانوادههای آسیبدیده گفت: بنیاد مسکن پیگیری ابلاغ نهایی تسهیلات ویژه برای جبران خسارات سیلزدگان را با جدیت دنبال میکند که این حمایتها محورهای مختلفی را شامل میشود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم، اعطای وامهای کمبهره را یکی از محورهای این حمایتها عنوان کرد و افزود: ارائه تسهیلات مالی با نرخهای ترجیحی برای بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی تخریبشده با جدیت در حال پیگیری است.
وی همچنین از پیشبینی تسهیلات بلاعوض برای خسارتدیدگان خبر داد و گفت: تخصیص کمکهای بلاعوض به اقشار کمبرخوردار برای تأمین بخشی از هزینههای اولیه ساخت سرپناه نیز از دیگر اولویتهای بنیاد مسکن در روند حمایت از خانوادههای آسیبدیده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوادث طبیعی و بحرانها، نقش مهمی در امدادرسانی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تأمین سرپناه اضطراری و دائمی برای خانوادههای متضرر بر عهده دارد. در حادثه سیل اخیر جهرم نیز هدف این نهاد تنها جبران خسارات مالی نیست، بلکه بازگرداندن آرامش به خانوادههای آسیبدیده از طریق فراهم کردن مسکنی ایمن، مقاوم و منطبق با استانداردهای فنی دنبال میشود.
بنیاد مسکن تأکید کرده است اقدامات امدادی، فنی و نظارتی تا تکمیل روند بازسازی واحدهای آسیبدیده و تأمین مسکن برای تمامی متقاضیان واجد شرایط، با جدیت ادامه خواهد داشت.