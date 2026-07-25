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درخشش دانش‌آموزان ناحیه سه شیراز در جشنواره خوارزمی با ۵۲ رتبه استانی

درخشش دانش‌آموزان ناحیه سه شیراز در جشنواره خوارزمی با ۵۲ رتبه استانی
کد خبر : 1818144
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مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز از درخشش چشمگیر دانش‌آموزان این ناحیه در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب پنجاه و دو رتبه برتر در محورهای مختلف خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاپور آریان با اعلام این خبر گفت: دانش‌آموزان مستعد ناحیه سه شیراز با بهره‌گیری از خلاقیت، تفکر انتقادی و تلاش هدفمند، توانستند در رقابت‌های استانی جشنواره نوجوان خوارزمی، عملکردی درخشان از خود به جای بگذارند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز در تشریح جزئیات این موفقیت گفت: از مجموع پنجاه و دو رتبه کسب شده، بیست وچهار مقام اول، هفده مقام دوم و یازده مقام سوم در بخش‌های سیزده‌گانه جشنواره به نام دانش‌آموزان ناحیه سه شیراز ثبت شده است.

آریان با اشاره به تنوع و گستردگی محورهای رقابتی ادامه داد: این موفقیت در محورهای متنوعی از جمله زبان و ادبیات فارسی، قرآن و معارف اسلامی، سلامت و تربیت‌بدنی، بازارچه کسب‌وکار دانش‌آموزی، دست‌سازه‌های خلاقانه، دست‌سازه، برنامه‌نویسی (بدون رایانه)، اسباب‌بازی، طراحی و توسعه بازی‌های دیجیتال، پژوهش‌های علمی، فعالیت‌های آزمایشگاهی، بازی‌های مهارتی فردی و ریاضی و فناوری حاصل شده است.

وی گفت: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده پویایی و کیفیت فعالیت‌های پرورشی و آموزشی در مدارس ناحیه سه است. رویکرد ما در این دوره، تمرکز بر مهارت‌افزایی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای حل مسائل واقعی در قالب طرح‌ها و پروژه‌های عملی بود که با همت فرهنگیان توانمند و همراهی والدین، نتایج درخشانی را در سطح استان فارس به همراه داشت.

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