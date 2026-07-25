درخشش دانشآموزان ناحیه سه شیراز در جشنواره خوارزمی با ۵۲ رتبه استانی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز از درخشش چشمگیر دانشآموزان این ناحیه در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب پنجاه و دو رتبه برتر در محورهای مختلف خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز در تشریح جزئیات این موفقیت گفت: از مجموع پنجاه و دو رتبه کسب شده، بیست وچهار مقام اول، هفده مقام دوم و یازده مقام سوم در بخشهای سیزدهگانه جشنواره به نام دانشآموزان ناحیه سه شیراز ثبت شده است.
آریان با اشاره به تنوع و گستردگی محورهای رقابتی ادامه داد: این موفقیت در محورهای متنوعی از جمله زبان و ادبیات فارسی، قرآن و معارف اسلامی، سلامت و تربیتبدنی، بازارچه کسبوکار دانشآموزی، دستسازههای خلاقانه، دستسازه، برنامهنویسی (بدون رایانه)، اسباببازی، طراحی و توسعه بازیهای دیجیتال، پژوهشهای علمی، فعالیتهای آزمایشگاهی، بازیهای مهارتی فردی و ریاضی و فناوری حاصل شده است.
وی گفت: این موفقیتها نشاندهنده پویایی و کیفیت فعالیتهای پرورشی و آموزشی در مدارس ناحیه سه است. رویکرد ما در این دوره، تمرکز بر مهارتافزایی و آمادهسازی دانشآموزان برای حل مسائل واقعی در قالب طرحها و پروژههای عملی بود که با همت فرهنگیان توانمند و همراهی والدین، نتایج درخشانی را در سطح استان فارس به همراه داشت.