به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، با صدور حکمی حسین کریمی‌پور را به عنوان دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است که با توجه به تعهد، تجربه و سوابق موفق وی، مسئولیت دبیری این رویداد مهم هنری به ایشان واگذار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این حکم بر هماهنگی با معاونت هنری و سینمایی اداره‌کل، تعامل با هنرمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاق جامعه تئاتر استان برای برگزاری مطلوب جشنواره تأکید کرده است.

همچنین در این ابلاغ، برنامه‌ریزی بر اساس سیاست‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی، جلب مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، از مهم‌ترین محورهای مأموریت دبیر جشنواره عنوان شده است.

در پایان این حکم ابراز امیدواری شده است که با این رویکرد، سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان ضمن ارتقای سطح کیفی و کمی، زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر هنر نمایش در استان باشد.

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