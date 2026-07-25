به گزارش ایلنا از خوزستان، در روزهای اخیر برخی اهالی و خانواده‌های ساکن روستاهای شهرستان شوش نسبت به مختلط شدن تعدادی از مدارس ابتدایی گلایه کرده و خواستار تجدیدنظر در این شیوه و ارائه توضیحات از سوی مسئولان آموزش و پرورش شده‌اند.

آنان به خبرنگار ایلنا گفتند: تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه باید با جدیت بیشتری دنبال شود و برای رفع این مشکل راهکارهای لازم در نظر گرفته شود.

در پی این مطالبات، مدیر آموزش و پرورش شوش با اشاره به دلایل اجرای این تصمیم، در پاسخ به ایلنا، گفت: ادغام برخی مدارس روستایی به دلیل نرسیدن شمار دانش‌آموزان به حدنصاب، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده است.

نعیم عبدالخانی اظهار کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی، مدارسی که به دلیل نرسیدن تعداد دانش‌آموزان به حدنصاب باید منحل می‌شدند، با هدف جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان و حفظ دسترسی آنان به آموزش، به صورت مختلط به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی افزود: این تصمیم صرفاً برای جلوگیری از تعطیلی مدارس روستایی و محروم ماندن دانش‌آموزان از تحصیل اتخاذ شده و در چارچوب ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است.

مدیر آموزش و پرورش شوش ادامه داد: هر زمان تعداد دانش‌آموزان یک روستا به حدنصاب لازم برسد، مدرسه آن روستا از حالت مختلط خارج شده و به صورت تفکیک‌شده فعالیت خواهد کرد.

عبدالخانی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش شوش خود را موظف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی می‌داند، تصریح کرد: تلاش ما این است که ضمن رعایت قوانین، هیچ دانش‌آموزی در مناطق روستایی به دلیل کمبود جمعیت از حق تحصیل محروم نشود و آموزش در این مناطق بدون وقفه ادامه یابد.

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