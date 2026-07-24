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روابط‌عمومی سپاه ثارالله استان کرمان اعلام کرد:

رهگیری و انهدام یک فروند موشک کروز آمریکا در شهرستان کهنوج

رهگیری و انهدام یک فروند موشک کروز آمریکا در شهرستان کهنوج
کد خبر : 1817877
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روابط‌عمومی سپاه ثارالله استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در آسمان شهرستان کهنوج واقع در جنوب این استان توسط سامانه نوین پدافند هوایی سپاه رهگیری و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: یک فروند موشک کروز دشمن آمریکایی در آسمان شهرستان کهنوج، توسط سامانه نوین پدافند هوایی سپاه ثارالله استان کرمان تحت مدیریت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.

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