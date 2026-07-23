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بازداشت کارمند سابق شهرداری اردبیل به اتهام ارتشا

بازداشت کارمند سابق شهرداری اردبیل به اتهام ارتشا
کد خبر : 1817610
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل به شناسایی و دستگیری یکی از کارکنان سابق شهرداری به اتهام ارتشاء اشاره کرده و در این خصوص گفت: کارمند سابق شهرداری اردبیل که به اتهام اقدامات غیرقانونی و دریافت رشوه تحت رصد بود، توسط نیروهای حراست و با دستور قضایی بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، جلال آفاقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی گزارش‌های واصله مبنی بر عملکرد غیرقانونی یکی از کارکنان سابق شهرداری اردبیل، موضوع توسط دادستانی مرکز استان تحت رصد قرار گرفت و در نهایت نامبرده در حین ارتکاب جرم و دریافت رشوه دستگیر شد.

وی بر ضرورت ارتقاء سلامت در نظام اداری تأکید کرده و ادامه داد: مطالبه‌گری از مدیران در راستای توسعه نظارت‌های درون‌سازمانی و شناسایی بسترهای فسادزا، از مأموریت‌های اولویت‌دار و از مصادیق صیانت از حقوق عمومی در استان است. بر برخورد جدی با تمام متخلفان در دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

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