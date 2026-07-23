استاندار: اولویت مدیریت آذربایجان شرقی حفظ اشتغال و حمایت از تولید است

به گزارش ایلنا، بهرام سرمست در نشست صمیمی با روسا و اعضای فعال تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری آذربایجان شرقی، با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان، اظهار کرد: آذربایجان شرقی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه اقتصاد بخش خصوصی است، به‌ گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و وابستگی اندکی به دولت دارد. همین ظرفیت موجب شده است که فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، با وجود همه مشکلات، مسیر تولید را با اتکا به توان خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت استان در دوران جنگ، افزود: تلاش ما این بود که کمترین شوک به خانواده‌ ها، معیشت مردم و امنیت شغلی کارگران وارد شود. در اوج شرایط جنگی نیز از تمامی اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌ جمهور برای تأمین نیازهای مردم، حفظ تولید و صیانت از اشتغال استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه دولت، کارفرما و کارگر سه ضلع به‌ هم‌ پیوسته اقتصاد کشور هستند، گفت: اگر تولید نباشد، اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین امروز محور مشترک کارگر و کارفرما، تولید است و وظیفه دولت نیز حمایت از چرخ تولید و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است.

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد: اولویت مدیریت استان حفظ اشتغال کارگران است و از هر اختیار و ظرفیتی برای حمایت از تولید، امید آفرینی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌ ها در حمایت از صنایع اظهار کرد: هرچند به دلیل مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، ظرفیت‌ های حمایتی دولت محدود شده است، اما سیاست قطعی مدیریت استان حفظ و صیانت از اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی است.

وی تشکل‌های صنفی و کارگری آذربایجان شرقی را از نقاط قوت استان دانست و افزود: تشکل‌ های کارگری استان از خودآگاهی، درک و فهم بالایی برخوردار هستند و این یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است.

سرمست با تأکید بر اینکه مدیریت استان به نقش تشکل‌ های کارگری در فرآیند تصمیم‌ گیری باور دارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این تشکل‌ ها در تصمیم‌ سازی‌ ها می‌تواند به حل بسیاری از مسائل حوزه کار و تولید کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌ های مستمر مدیریت استان در سطح ملی گفت: هر هفته در قالب «دوشنبه‌ های کاری» در تهران، با وزرا و مدیران ارشد کشور دیدار می‌کنیم و مسائل و مشکلات اقتصادی، تولیدی و سرمایه ‌گذاری استان را به‌ صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: برای ما مهم است که حتی در سخت‌ ترین شرایط نیز به تعهدات خود عمل کنیم و با ایجاد امید در جامعه، از تولید و اشتغال صیانت کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به خسارت‌ های ناشی از جنگ گفت: جبران خسارت واحدهای آسیب‌ دیده در بخش‌ های صنعت، تولید و کشاورزی از مطالبات جدی مدیریت استان است و این موضوع با جدیت از طریق دولت در حال پیگیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعیین تکلیف شرکت ماشین‌ سازی تبریز اظهار کرد: واگذاری ماشین‌ سازی در دستور کار دولت قرار دارد، اما این واگذاری باید با رعایت اصل اهلیت انجام شود تا این مجموعه به دست افراد توانمند سپرده شود و برند ارزشمند ماشین‌ سازی و جایگاه صنعتی آذربایجان شرقی حفظ شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه معیشت کارگران گفت: در دولت دکتر پزشکیان اقدامات مؤثر و قابل توجهی در زمینه حقوق و دستمزد کارگران انجام شده است و انتظار می‌رود تشکل ‌های کارگری این اقدامات را برای جامعه کارگری تبیین و تشریح کنند.

سرمست یکی از چالش‌ های مهم حوزه اشتغال بانوان را نبود فضای دائمی برای عرضه محصولات تولیدی آنان دانست و افزود: ایجاد نمایشگاه یا بازار دائمی عرضه تولیدات بانوان باید با همکاری دستگاه‌ های اجرایی پیگیری شود تا زمینه توسعه اشتغال زنان بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌ های مدیریت استان در حوزه حمل‌ و نقل عمومی اظهار کرد: درباره بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی و همچنین برقی‌ سازی خودروها جلسات و مذاکرات متعددی انجام شده و این موضوع از برنامه‌ های مهم مدیریت استان برای ارتقای کیفیت خدمات شهری و کاهش آلودگی هوا است.

وی یکی از چالش‌ های اساسی کشور را فاصله میان دانشگاه و صنعت دانست و گفت: امروز صنعت خود را نیازمند پژوهش‌ های دانشگاهی نمی‌بیند و دانشگاه نیز ارتباط مؤثری با صنعت برقرار نکرده است؛ در حالی که توسعه پایدار بدون تعامل این دو حوزه امکان‌پذیر نیست. مدیریت استان برنامه ‌هایی برای تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و واحدهای صنعتی در دستور کار دارد.

در پایان این نشست که با حضور نمایندگان خانه کارگر تبریز، کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن ‌های صنفی، مجمع نمایندگان کارگران، اتحادیه سراسری زنان کارگر استان، اتحادیه تعاونی‌ های مصرف کارگری، صندوق بازنشستگان آینده‌ ساز، اتحادیه انجمن‌ های اسلامی کارخانجات تبریز و جامعه اسلامی کارگران استان برگزار شد، ۲۰ نفر از نمایندگان تشکل‌های کارگری به بیان مهم‌ترین مشکلات، مطالبات و پیشنهادهای خود در حوزه‌های معیشت، اشتغال، تولید، بیمه، بازنشستگی و حمایت از کارگران پرداختند و استاندار آذربایجان شرقی نیز بر پیگیری این مطالبات از طریق دستگاه ‌های اجرایی و مراجع ملی تأکید کرد.

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