به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، محمدتقی سلطانی در اعلام جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، دو نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر دو نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان در بازجوی‌های به عمل آمده به پنج فقره سرقت از منزل به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف که ضمن استرداد بخشی اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

هشدار فوری پلیس فتا استان آذربایجان شرقی / با پیام درخواست وجه از سوی آشنایان پول واریز نکنید، اول زنگ بزنید

پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه ای هشدار داد: هموطنان در مواجه با پیام های درخواست وجه فوری از طرف اکانت‌های مختلف و به خصوص افراد نزدیک خود، عجولانه برخورد نکنند چرا که ممکن است آن صفحه جعلی بوده و یا مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته باشد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: کاربران فضای مجازی وقتی چنین پیامی با عنوان اینکه نیاز فوری به کمک مالی به میزان مبلغی مشخص از طرف دوست،آشنا و سایر افراد دریافت کردید حتما توجه داشته باشید قبل از واریز وجه و در سریع ترین زمان ممکن با صاحب صفحه تماس تلفنی حاصل کرده و وی را در جریان کار قرار دهید. توصیه می شود به هرکسی که در فضای مجازی از شما بنام دوست و یا فامیلی درخواست وجه فوری داشت به شماره کارت اعلامی پول واریز نکنید و بلافاصله با آن دوست و فامیل خود تماس گرفته و درخواست وی را راستی آزمایی کنید.

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