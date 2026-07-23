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نماینده تبریز:

ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده‌ای شده است

ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده‌ای شده است
کد خبر : 1817503
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دبیر کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه اخیر دولت، ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده‌ای شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، رضا صدیقی با اعلام این خبر گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های گذشته به صورت مستمر در دستور کار مجلس، کمیسیون اجتماعی و دولت قرار داشت و اینجانب نیز در چارچوب مسئولیت‌های نمایندگی و دبیری کمیسیون اجتماعی، با پیگیری‌های مداوم و رایزنی‌های مستمر، روند به نتیجه رسیدن این مطالبه را دنبال کرده‌ام.

وی افزود: خوشبختانه اکنون این مسیر وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده و می‌تواند نویدبخش خبرهای خوش بیشتری برای نیروهای شرکتی در ادامه فرایند اجرا باشد.

وی با بیان اینکه تصویب ساماندهی نیروهای شرکتی آغاز مرحله اجرای یکی از مهم‌ترین مطالبات حوزه استخدامی کشور است، افزود: انتظار می‌رود دولت با تسریع در تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی، زمینه اجرای دقیق، جامع و عادلانه این مصوبه را برای همه مشمولان فراهم کند.

وی تاکید کرد: این موضوع تا زمان اجرای کامل و تحقق عملی اهداف پیش‌بینی‌شده، همچنان با جدیت در دستور پیگیری‌های وی و کمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهد داشت تا حقوق نیروهای شرکتی به نحو شایسته استیفا شود.

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