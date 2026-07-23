معاون آموزشی وزارت بهداشت: همه دانشجویان علوم پزشکی از نظر سلامت روان غربالگری میشوند
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای پیشگیری از آسیبهای روانی در میان دانشجویان و دستیاران پزشکی گفت: همه دانشجویان علوم پزشکی بهصورت مستمر غربالگری روانی میشوند و افراد در معرض خطر برای دریافت خدمات تخصصی به گروههای مشاوره ارجاع داده میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سلامت روان و خودکشی در میان دستیاران پزشکی اظهار کرد: در شرایطی که استرسهای اجتماعی افزایش پیدا میکند، آثار آن در گروههای مختلف جامعه از جمله دستیاران پزشکی نیز بروز میکند و این موضوع مختص یک گروه خاص نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی درباره خودکشی در میان دستیاران پزشکی وجود ندارد، افزود: اگر در این گروه مواردی مشاهده شود، باید ریشههای آن بهطور دقیق بررسی شود تا مشخص شود مشکل از کجاست.
چنگیز با تأکید بر اینکه سن نیز معیار تعیینکنندهای در بروز این آسیبها نیست، گفت: در وزارت بهداشت کمیتهای برای پیشگیری از این موارد تشکیل شده است و تمامی موارد حساس بهصورت موردی بررسی، ریشهیابی و برای آنها اقدامات لازم انجام میشود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: در حوزه پیشگیری، تمامی دانشجویان علوم پزشکی از نظر سلامت روان غربالگری میشوند و افرادی که در معرض خطر قرار داشته باشند، برای دریافت خدمات تخصصی به گروههای مشاوره معرفی خواهند شد.
وی همچنین به برخی اقدامات اصلاحی در حوزه دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت: اصلاح کمکهزینهها، بازنگری در برنامهها و استانداردهای آموزشی و رفع مشکلات موجود در دوره دستیاری از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
چنگیز در پایان تأکید کرد: هر زمان که معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کند، آثار آن در گروههای مختلف از جمله رزیدنتها نیز دیده میشود؛ بنابراین برای کاهش این آسیبها باید نگاه پیشگیرانه و برنامهریزی جامع در سطح کل جامعه وجود داشته باشد.