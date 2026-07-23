به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری در این ارتباط گفت: در پی تشدید نظارت بر واحدهای خبازی شهرستان قزوین و در قالب گشت مشترک بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، از یک واحد تولید نان بستنی در روستای مشعلدار بازرسی به عمل آمد.

وی اضافه کرد: در این بازرسی، ۴۶ کیسه آرد یارانه‌ای که به‌صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تشکیل پرونده برای این واحد متخلف، تصریح کرد: پرونده جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

اسفندیاری تأکید کرد: نظارت بر نحوه توزیع و مصرف آرد یارانه‌ای با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

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