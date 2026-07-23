معاون اقتصادی استاندار قزوین:
زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی در قزوین ناقص است
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی در قزوین ناقص است و به همین خاطر تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری در این بخش به حمایت ویژه نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی ظهر امروز در دیدار با پیمان اسکندری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختها و رفع موانع پیش روی بهرهبرداران تأکید کرد.
وی با تبیین ظرفیتهای بینظیر استان در حوزه کشاورزی مدرن گفت: قزوین به عنوان قطب کشاورزی کشور، نیازمند حمایتهای ویژه در جهت است که در این میان، نقش شرکت شهرکهای کشاورزی در هدایت سرمایهگذاریها و مدیریت بهینه منابع حیاتی است.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به اهمیت شهرک گلخانهای نودهک به عنوان یکی از پروژههای پیشران استان، تصریح کرد: رفع دغدغهها و حل مشکلات بهرهبرداران این شهرک اولویت اصلی ماست و انتظار میرود با تعامل مستقیم شرکت شهرکهای کشاورزی گرههای موجود در مسیر توسعه این واحدها به سرعت باز شود.