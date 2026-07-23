استاندار فارس:
تأمین نیازهای نیروهای مسلح اولویت نخست استان است
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاهها برای شرایط جنگی، تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح، افزایش تابآوری مردم و برنامهریزی برای شرایط پیشرو را ضروری دانست و خواستار حضور پررنگتر مدیران در رسانهها برای امیدآفرینی و تنویر افکار عمومی شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس، با اشاره به تقارن این جلسه با سالروز شهادت شهید عباس دوران، اظهار کرد: شهید عباس دوران، قهرمان ملی و فرزند استان فارس و شهر شیراز است که با فداکاری خود در هشت سال دفاع مقدس، دنیا را متحیر کرد و معادلات آن دوران را تغییر داد؛ به پاس این فداکاری، این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز خلبان نامگذاری شده است.
وی افزود: بخشی از تاریخ حماسی کشورها افسانه یا شبیه افسانه است، اما در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ادبیات حماسی و افسانهای ملت ایران به واقعیت تبدیل شد و دیگر برای بیان حماسههای وطن تنها به اشعار و روایتهای افسانهای نیاز نیست.
استاندار فارس ادامه داد: بیش از چهار دهه پس از دفاع مقدس اول، در روزهای نخست جنگ رمضان، چهار نفر از خلبانان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز همان اقدامی را تکرار کردند که شهید دوران حدود ۴۰ سال قبل انجام داده بود. آنان میدانستند امیدی به بازگشت وجود ندارد، اما داوطلبانه رفتند و نشان دادند که گذشت زمان تغییری در اراده مردم ایران ایجاد نکرده است.
امیری با بیان اینکه تاریخ ایران سرشار از شهید دورانهاست، گفت: هر زمان اسلام عزیز و ایران بزرگ نیاز داشته باشد، چنین انسانهایی ظهور و بروز میکنند.
وی با اشاره به یکی از راهبردهای دشمنان در جنگهای مختلف، افزود: ایجاد تفرقه و دوگانگی میان نیروهای مسلح و همچنین ایجاد فاصله میان مردم و نظامیان، از جمله راهبردهایی است که آمریکاییها در جنگهای مختلف دنبال کردهاند و اکنون نیز در تجاوز به ایران همین مسیر را دنبال میکنند.
استاندار فارس ادامه داد: با توجه به فعالیت رسانههای فارسیزبان معاند نیز میتوان مشاهده کرد که همین مسیر دنبال میشود؛ بنابراین مسئولان و مردم باید مراقب باشند در این دامها گرفتار نشوند.
امیری همچنین ایجاد نارضایتی و کاهش تابآوری جامعه را از دیگر اهداف دشمن عنوان کرد و گفت: باید نسبت به این موضوعات هوشیار بود و برای سختترین شرایطی که ممکن است هر لحظه پیش بیاید، آمادگی لازم را داشت.
وی با بیان اینکه کشور و استان در شرایط جنگی قرار دارند، تأکید کرد: تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح اولویت نخست استان است و فرماندهان نظامی و انتظامی استان نباید دغدغهای جز دفاع از کشور داشته باشند. همه دستگاهها موظف هستند در این زمینه از تمام ظرفیتهای خود استفاده کنند.
استاندار فارس تأمین نیازهای مردم و افزایش مستمر تابآوری استان را نیز ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: همه دستگاهها باید برای حل مسائل مردم و ایجاد رضایت عمومی برنامهریزی و تلاش کنند.
امیری تصریح کرد: در شرایط جنگی، همه دستگاهها باید متناسب با مأموریتهای خود ایفای نقش کنند و برای وضعیتهای مختلف برنامه داشته باشند و خود را برای شرایط پیشرو آماده کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان فارس گفت: فارس استانی برخوردار است و بسیاری از نیازمندیهای اصلی خود را تولید میکند؛ بنابراین اگر ظرفیتهای استان با مدیریت صحیح اداره شود، جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی، همراهی و هماهنگی میان دستگاهها اظهار کرد: به دلیل همین همدلی و همراهی، نگرانی در استان وجود ندارد، اما در برابر دشمن نباید حتی ذرهای سستی کرد.
امیری همچنین بر ضرورت امیدآفرینی مدیران تأکید کرد و گفت: مدیران باید برای تقویت امید، تنویر افکار عمومی، ارتقای تابآوری مردم و بیان دستاوردهای دستگاههای خود، حضور بیشتری در رسانهها داشته باشند.
وی در پایان بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، آب، برق، گاز و سوخت تأکید کرد و گفت: این صرفهجویی باید از خود دستگاههای اجرایی آغاز شود.
در ابتدای این جلسه نیز نمایندگان کارگروههای تخصصی ستاد مدیریت بحران و معاونان استاندار فارس، دیدگاهها و گزارشهایی از اقدامات و برنامههای خود برای شرایط پیشرو ارائه کردند.