به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حضور مسئولان ملی در استان را فرصتی برای بررسی میدانی مسائل و چالش‌های حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در کنار مردم هرمزگان در شرایط کنونی، نشان‌دهنده عزم جدی برای رفع مشکلات و توسعه خدمات بهداشت و درمان استان است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست، افزود: کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی، زیرساخت‌های درمانی، تأمین زمین، دارو و تجهیزات از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت هرمزگان است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از این مسائل، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: تصمیمات اتخاذشده در این نشست می‌تواند روند توسعه خدمات درمانی استان را شتاب بخشیده و بخشی از نیازهای انباشته حوزه سلامت را برطرف کند.

آشوری تازیانی با اشاره به پروژه‌های درمانی متعدد در حال اجرا و نزدیک به بهره‌برداری استان، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این مراکز درمانی، تأمین نیروی انسانی متخصص و کادر درمان به یکی از نیازهای اصلی استان تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به قول مساعد وزارت بهداشت و تصمیمات اتخاذشده در این سفر، امیدواریم توازن مناسبی میان توسعه زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ایجاد شود تا مردم هرمزگان بتوانند از خدمات باکیفیت‌تر و گسترده‌تری بهره‌مند شوند.

استاندار هرمزگان با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های درمانی استان گفت: تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته اکنون به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده حدود یک‌هزار تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده شود.

آشوری تازیانی این دستاورد را حاصل همکاری و هم‌افزایی دولت، مجلس و مجموعه نظام سلامت دانست و افزود: اعتبارات مصوب مجلس و اقدامات اجرایی وزارت بهداشت نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های درمانی استان داشته است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های مهم درمانی هرمزگان اظهار کرد: چهار بیمارستان در نقاط مختلف استان در مراحل مختلف تکمیل قرار دارند و روند اجرای این پروژه‌ها مطلوب است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: پروژه بیمارستان دندانپزشکی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با حمایت مجلس و وزارت بهداشت، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل و وارد مدار خدمت‌رسانی شوند تا دسترسی مردم استان به خدمات درمانی تخصصی و باکیفیت افزایش یابد.

آشوری تازیانی در پایان با قدردانی از حمایت‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت، ابراز امیدواری کرد تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر، زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات نظام سلامت هرمزگان و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مردم استان شود.

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