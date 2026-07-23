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تأکید استاندار هرمزگان بر تأمین نیروی انسانی و تکمیل زیرساخت‌های درمانی استان

تأکید استاندار هرمزگان بر تأمین نیروی انسانی و تکمیل زیرساخت‌های درمانی استان
کد خبر : 1817348
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استاندار هرمزگان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی جدید تأکید کرد و گفت: با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا، ظرفیت درمانی هرمزگان به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حضور مسئولان ملی در استان را فرصتی برای بررسی میدانی مسائل و چالش‌های حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: حضور مسئولان ملی در کنار مردم هرمزگان در شرایط کنونی، نشان‌دهنده عزم جدی برای رفع مشکلات و توسعه خدمات بهداشت و درمان استان است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست، افزود: کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی، زیرساخت‌های درمانی، تأمین زمین، دارو و تجهیزات از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت هرمزگان است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از این مسائل، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: تصمیمات اتخاذشده در این نشست می‌تواند روند توسعه خدمات درمانی استان را شتاب بخشیده و بخشی از نیازهای انباشته حوزه سلامت را برطرف کند.

آشوری تازیانی با اشاره به پروژه‌های درمانی متعدد در حال اجرا و نزدیک به بهره‌برداری استان، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این مراکز درمانی، تأمین نیروی انسانی متخصص و کادر درمان به یکی از نیازهای اصلی استان تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به قول مساعد وزارت بهداشت و تصمیمات اتخاذشده در این سفر، امیدواریم توازن مناسبی میان توسعه زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ایجاد شود تا مردم هرمزگان بتوانند از خدمات باکیفیت‌تر و گسترده‌تری بهره‌مند شوند.

استاندار هرمزگان با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های درمانی استان گفت: تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته اکنون به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده حدود یک‌هزار تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت درمانی استان افزوده شود.

آشوری تازیانی این دستاورد را حاصل همکاری و هم‌افزایی دولت، مجلس و مجموعه نظام سلامت دانست و افزود: اعتبارات مصوب مجلس و اقدامات اجرایی وزارت بهداشت نقش مهمی در تکمیل پروژه‌های درمانی استان داشته است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های مهم درمانی هرمزگان اظهار کرد: چهار بیمارستان در نقاط مختلف استان در مراحل مختلف تکمیل قرار دارند و روند اجرای این پروژه‌ها مطلوب است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: پروژه بیمارستان دندانپزشکی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با حمایت مجلس و وزارت بهداشت، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل و وارد مدار خدمت‌رسانی شوند تا دسترسی مردم استان به خدمات درمانی تخصصی و باکیفیت افزایش یابد.

آشوری تازیانی در پایان با قدردانی از حمایت‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت، ابراز امیدواری کرد تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر، زمینه‌ساز رفع بخشی از مشکلات نظام سلامت هرمزگان و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مردم استان شود.

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