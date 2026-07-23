به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر دو روزه اعضای این کمیسیون به استان هرمزگان و در نشست خبری با اصحاب رسانه، هدف از این سفر را بررسی میدانی وضعیت حوزه بهداشت و درمان و سایر مسائل استان عنوان کرد و گفت: این سفر به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است تا اعضای کمیسیون با حضور در هرمزگان، مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی و گزارش جامعی برای پیگیری در سطح ملی تهیه کنند.

وی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان این سفر با حضور در مراکز درمانی و دیدار با مسئولان استانی و دانشگاه علوم پزشکی، مشکلات و کمبودهای موجود را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند و نتایج این بررسی‌ها پس از جمع‌بندی برای رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی ارسال خواهد شد تا زمینه تصمیم‌گیری و حمایت‌های لازم برای رفع مشکلات استان فراهم شود.

شهریاری با قدردانی از مردم هرمزگان و ایستادگی آنان در شرایط مختلف، اظهار کرد: مردم این استان همواره در کنار نظام و کشور بوده‌اند و با وجود همه مشکلات، وفاداری خود را نشان داده‌اند. روحیه همدلی و انسان‌دوستی مردم هرمزگان در جریان اهدای خون و تأمین نیازهای درمانی نیز جلوه‌ای از همین همبستگی و همراهی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت استان در شرایط بحرانی قدردانی کرد و گفت: کادر بهداشت و درمان در سراسر کشور در جریان جنگ اخیر پای کار بودند و در هرمزگان نیز این دغدغه‌مندی و رشادت دوچندان بود. مجموعه درمانی استان با وجود کمبودها اجازه نداد بیماران و مجروحان بدون دریافت خدمات درمانی باقی بمانند.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به کمبودهای حوزه سلامت در استان‌های جنوبی، تصریح کرد: رفع مشکلات بهداشتی و درمانی استان‌های جنوبی که همواره مورد پیگیری نمایندگان آنها در مجلس بوده، دغدغه جمعی است و باید برای رفع این کمبودها تلاش جدی‌تری صورت گیرد. همچنین پرداخت مطالبات کادر سلامت استان‌های جنوبی نیز در دستور کار قرار دارد.

شهریاری با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از هرمزگان در زمان تدوین و بررسی بودجه، خاطرنشان کرد: در زمان بررسی بودجه تلاش خواهیم کرد اعتبارات بیشتری برای این استان در نظر گرفته شود؛ چرا که نمی‌توان استان‌ها را با شرایط متفاوت، به یک شکل مورد ارزیابی و حمایت قرار داد. عدالت به معنای تقسیم مساوی امکانات نیست، بلکه استان‌هایی که مسئولیت بیشتر، شرایط سخت‌تر و خدمات گسترده‌تری ارائه می‌کنند، باید از حمایت بیشتری برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط اقلیمی هرمزگان و دشواری خدمت‌رسانی در مناطق گرم و مرطوب و جزایر، افزود: فعالیت کادر درمان و نیروهای تخصصی در چنین شرایطی دشوار است و باید برای ماندگاری و حمایت از نیروهای متخصص در استان، نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع کمبودهای حوزه سلامت هرمزگان، از تلاش‌های پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، قدردانی کرد و گفت: نگاه وی به رفع کمبودهای انسانی، تجهیزاتی و زیرساختی استان، نگاهی پیگیرانه و مستمر است. بخشی از مشکلات ریشه در سال‌های گذشته دارد که به‌تدریج در حال رفع شدن است.

شهریاری ادامه داد: با تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان‌هایی که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند، وضعیت حوزه درمان هرمزگان می‌تواند متحول شود و ظرفیت‌های جدیدی برای ارائه خدمات تخصصی و درمانی به مردم استان ایجاد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از پایان سفر و جمع‌بندی بررسی‌های انجام‌شده، گزارش جامعی از مسائل و نیازهای هرمزگان تهیه و برای پیگیری به رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی ارائه خواهد کرد تا با حمایت‌های ملی، بخشی از مشکلات استان، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان، برطرف شود.

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