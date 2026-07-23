بازدید استاندار فارس از محل حمله موشکی آمریکا به لامرد؛ تأکید بر حفظ آثار جنایت و پیگیری حقوقی

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، استاندار فارس امروز (پنج شنبه، یکم مرداد) در جریان سفر به شهرستان لامرد، پس از ادای احترام به مقام شهدا، از محل حمله موشکی آمریکا به مناطق مسکونی، شهرک ایثار و سالن ورزشی شهید نعیمی بازدید کرد.

این بازدید که ۱۴۴ روز پس از حمله موشکی به لامرد انجام شد، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت و استاندار فارس از نزدیک در جریان ابعاد خسارات و آثار به‌جا مانده از این حمله قرار گرفت.

حسینعلی امیری در بازدید از سالن ورزشی شهید نعیمی، که در جریان این حمله شماری از ورزشکاران و شهروندان به شهادت رسیدند، با اشاره به ضرورت حفظ شواهد این جنایت اظهار کرد: آثار و بقایای این حمله باید حفظ شود، باقی بماند و از آن به‌عنوان سند این جنایت محافظت شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدام در مراجع و مجامع ذی‌صلاح تأکید کرد و حفظ مستندات و آثار بر جای مانده را در مسیر ثبت و اثبات این جنایت دارای اهمیت دانست.

استاندار فارس در ادامه از بخش‌های مختلف مناطق آسیب‌دیده، از جمله شهرک ایثار و واحدهای مسکونی هدف قرار گرفته، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به خسارات وارده قرار گرفت.

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