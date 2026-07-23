خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید استاندار فارس از محل حمله موشکی آمریکا به لامرد؛ تأکید بر حفظ آثار جنایت و پیگیری حقوقی

بازدید استاندار فارس از محل حمله موشکی آمریکا به لامرد؛ تأکید بر حفظ آثار جنایت و پیگیری حقوقی
کد خبر : 1817327
لینک کوتاه کپی شد.

حسینعلی امیری در آغاز برنامه‌ سفر به لامرد، با حضور در محل حمله موشکی آمریکا به مناطق مسکونی و سالن ورزشی شهید نعیمی این شهر ، بر حفظ آثار این جنایت، صیانت از بقایای حمله و پیگیری حقوقی آن در مجامع ذی‌صلاح تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، استاندار فارس امروز (پنج شنبه، یکم مرداد) در جریان سفر به شهرستان لامرد، پس از ادای احترام به مقام شهدا، از محل حمله موشکی آمریکا به مناطق مسکونی، شهرک ایثار و سالن ورزشی شهید نعیمی بازدید کرد.

این بازدید که ۱۴۴ روز پس از حمله موشکی به لامرد انجام شد، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی صورت گرفت و استاندار فارس از نزدیک در جریان ابعاد خسارات و آثار به‌جا مانده از این حمله قرار گرفت.

حسینعلی امیری در بازدید از سالن ورزشی شهید نعیمی، که در جریان این حمله شماری از ورزشکاران و شهروندان به شهادت رسیدند، با اشاره به ضرورت حفظ شواهد این جنایت اظهار کرد: آثار و بقایای این حمله باید حفظ شود، باقی بماند و از آن به‌عنوان سند این جنایت محافظت شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدام در مراجع و مجامع ذی‌صلاح تأکید کرد و حفظ مستندات و آثار بر جای مانده را در مسیر ثبت و اثبات این جنایت دارای اهمیت دانست.

بازدید استاندار فارس از محل حمله موشکی آمریکا به لامرد؛ تأکید بر حفظ آثار جنایت و پیگیری حقوقی

استاندار فارس در ادامه از بخش‌های مختلف مناطق آسیب‌دیده، از جمله شهرک ایثار و واحدهای مسکونی هدف قرار گرفته، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به خسارات وارده قرار گرفت.

بازدید استاندار فارس از محل حمله موشکی آمریکا به لامرد؛ تأکید بر حفظ آثار جنایت و پیگیری حقوقی

 

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل