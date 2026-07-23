احمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دیداری که در روزهای گذشته با وزیر نیرو داشته اند ظهار کرد: در این نشست شرایط خاص استان هرمزگان را به وزیر نیرو منتقل کردیم و تأکید داشتیم که این استان علاوه بر شرایط ویژه، با گرمای بالای ۵۰ درجه نیز مواجه است و نمی‌توان خاموشی‌ها را با استان‌های خوش‌آب‌وهوا به یک شکل مدیریت کرد.

وی افزود: هرچند ناترازی برق در کشور را می‌پذیریم، اما حتی یک ساعت یا کمتر از آن نیز در هرمزگان مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند و تحمل این شرایط در گرمای شدید بسیار دشوار است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو به مدیرعامل توانیر، مدیران برق استان و مسئولان مربوطه دستور داد با استفاده از اختیارات موجود، خاموشی‌ها در هرمزگان به حداقل برسد، اما پس از این جلسه همچنان شاهد قطع برق در استان هستیم و این موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به وضعیت جزیره قشم نیز گفت: در قشم حدود ۳۰۰ مگاوات تولید برق وجود دارد و حتی مازاد تولید نیز داریم، اما با وجود این، مردم این جزیره نیز با خاموشی مواجه هستند، در حالی که نیروهای مستقر در این منطقه مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و خلیج فارس را برعهده دارند.

نماینده بندرعباس همچنین با بیان اینکه قطع برق موجب اختلال همزمان در تأمین آب و ارتباطات می‌شود، تصریح کرد: در بسیاری از روستاها با قطع برق، آب نیز قطع می‌شود و شبکه مخابراتی نیز به دلیل ضعف یا نبود باتری‌های پشتیبان از مدار خارج می‌شود، این موضوع مشکلات مردم را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً همه شهرستان‌های هرمزگان از جمله بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی‌آباد و مناطق شرق و غرب استان با این مشکلات مواجه هستند و انتظار می‌رود وزارت نیرو با توجه به شرایط اقلیمی هرمزگان، تدابیر ویژه‌ای برای کاهش خاموشی‌ها اتخاذ کند.

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