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در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

خاموشی‌ها در هرمزگان باید به حداقل برسد/ قطع برق، آب و مخابرات را هم مختل می‌کند

خاموشی‌ها در هرمزگان باید به حداقل برسد/ قطع برق، آب و مخابرات را هم مختل می‌کند
کد خبر : 1817222
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نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم خاموشی‌ها در هرمزگان، گفت: با وجود وعده وزیر نیرو برای کاهش خاموشی‌ها در این استان، همچنان مردم با قطعی برق مواجه هستند؛ در حالی که گرمای بالای ۵۰ درجه، شرایط زندگی را بسیار دشوار کرده است.

احمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دیداری که در روزهای گذشته با وزیر نیرو داشته اند ظهار کرد: در این نشست شرایط خاص استان هرمزگان را به وزیر نیرو منتقل کردیم و تأکید داشتیم که این استان علاوه بر شرایط ویژه، با گرمای بالای ۵۰ درجه نیز مواجه است و نمی‌توان خاموشی‌ها را با استان‌های خوش‌آب‌وهوا به یک شکل مدیریت کرد.

وی افزود: هرچند ناترازی برق در کشور را می‌پذیریم، اما حتی یک ساعت یا کمتر از آن نیز در هرمزگان مشکلات جدی برای مردم ایجاد می‌کند و تحمل این شرایط در گرمای شدید بسیار دشوار است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر نیرو به مدیرعامل توانیر، مدیران برق استان و مسئولان مربوطه دستور داد با استفاده از اختیارات موجود، خاموشی‌ها در هرمزگان به حداقل برسد، اما پس از این جلسه همچنان شاهد قطع برق در استان هستیم و این موضوع را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به وضعیت جزیره قشم نیز گفت: در قشم حدود ۳۰۰ مگاوات تولید برق وجود دارد و حتی مازاد تولید نیز داریم، اما با وجود این، مردم این جزیره نیز با خاموشی مواجه هستند، در حالی که نیروهای مستقر در این منطقه مسئولیت دفاع از تنگه هرمز و خلیج فارس را برعهده دارند.

نماینده بندرعباس همچنین با بیان اینکه قطع برق موجب اختلال همزمان در تأمین آب و ارتباطات می‌شود، تصریح کرد: در بسیاری از روستاها با قطع برق، آب نیز قطع می‌شود و شبکه مخابراتی نیز به دلیل ضعف یا نبود باتری‌های پشتیبان از مدار خارج می‌شود، این موضوع مشکلات مردم را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً همه شهرستان‌های هرمزگان از جمله بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی‌آباد و مناطق شرق و غرب استان با این مشکلات مواجه هستند و انتظار می‌رود وزارت نیرو با توجه به شرایط اقلیمی هرمزگان، تدابیر ویژه‌ای برای کاهش خاموشی‌ها اتخاذ کند.

 

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