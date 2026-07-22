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نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف تجاوز دشمن قرار گرفت

نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف تجاوز دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1817125
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: براساس گزارش‌های واصله، حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، نقطه‌ای در شهرستان کیار مورد تجاوز دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، عبدالعلی ارژنگ اظهار داشت: اطلاعات تکمیلی درباره این موضوع پس از بررسی‌های لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تجاوز خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات انسانی نداشته است، تاکید کرد: مردم باید اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تأییدنشده توجه نداشته باشند.

               

 

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