خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز فارس:

حمایت از اصناف، حمایت از تولید و اشتغال است

حمایت از اصناف، حمایت از تولید و اشتغال است
کد خبر : 1817102
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای برخی الزامات قانونی و مقررات اداری در شرایط خاص اقتصادی کشور، خواستار اتخاذ سیاست‌های حمایتی، انعطاف‌پذیر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی برای حفظ فعالیت واحدهای صنفی و اشتغال موجود شد.

به گزارش ایلنا، محمدصادق مروجی با اشاره به نقش راهبردی اصناف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه اظهار کرد: جامعه صنفی طی سال‌های اخیر با وجود افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های سربار، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های اقتصادی، همچنان مسئولانه در مسیر تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار حرکت کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراجع سیاست‌گذار با رویکردی واقع‌بینانه و حمایت‌محور، نسبت به تعویق اجرای برخی الزامات اداری، بازنگری در زمان‌بندی اجرای مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوزها و تدوین مقررات موقت متناسب با شرایط اقتصادی اقدام کنند تا هزینه‌های مضاعف به فعالان صنفی تحمیل نشود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه حمایت‌های مالی، بانکی و مالیاتی، افزایش دسترسی واحدهای صنفی به منابع تأمین مالی، انعطاف در اجرای برخی مقررات و پرهیز از ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ پایداری کسب‌وکارهای صنفی و جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال در این بخش است.

مروجی با تأکید بر اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه اتصال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای عمومی و تقویت چرخه اقتصادی کشور دارد؛ از این رو حمایت از اصناف در عمل حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوارهاست.

وی در پایان گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی، تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و ارائه پیشنهادهای تخصصی، در فرآیند اصلاح مقررات، کاهش موانع اداری و طراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر، نقش فعال و سازنده‌ای ایفا کند تا زمینه پایداری و توسعه فعالیت‌های صنفی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل