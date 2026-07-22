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دستبند قانون بر دستان کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی در شیراز

دستبند قانون بر دستان کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی در شیراز
کد خبر : 1817087
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رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری مردی میانسال خبر داد که اقدام به کلاهبرداری و خرید کالا از ۲۰ شهروند شیرازی و واریز پول‌های سرقتی به حساب آنها کرده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی در تشریح این خبر اظهار داشت: چندین نفر از شهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و بیان داشتند پس از ثبت آگهی فروش مقداری طلا و جواهر در یکی از سایت‌های آگهی‌محور، فردی با آنها تماس گرفته و پس از توافقات اولیه و مراجعه به درب منزل، اقدام به خرید و واریز وجه کالا کرده است، اما پس از گذشت چند روز متوجه مسدودی کلیه حساب‌های بانکی خود از سوی مراجع قضایی و انتظامی شده‌اند که مراتب برای رسیدگی در دستور کار افسران سایبری قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی و بررسی‌های فنی، متوجه شدند متهم با هویت‌های جعلی برای دریافت کالاهای درج‌شده در سایت آگهی‌محور، با خودروهای کرایه‌ای به درب منزل چندین شهروند دیگر که قصد فروش گوشی تلفن همراه را داشته‌اند مراجعه کرده و با همان شگرد مجرمانه، اقدام به کلاهبرداری کرده است.

 

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