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حمله هوایی آمریکا به یک منطقه در اطراف تبریز

حمله هوایی آمریکا به یک منطقه در اطراف تبریز
کد خبر : 1816764
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اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بامداد امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) یک منطقه در حومه شهر تبریز مورد حمله هوایی نیروهای مسلح آمریکا قرار گرفت که صدای انفجار شنیده شده در شهر ناشی از این رویداد بوده و تأکید شده است که هیچ نقطه‌ای در داخل شهر هدف قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، یک منطقه در اطراف شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع می‌باشد. تاکید می‌شود هیچ نقطه‌ای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است.

بر اساس این گزارش، این حمله در فاصله قابل‌توجهی از بافت مسکونی شهر رخ داده و خوشبختانه تاکنون گزارشی از تلفات غیرنظامیان شهری دریافت نشده است.

اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرده است که اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حادثه و خسارت‌های احتمالی متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی استان منتشر خواهد شد و از شهروندان خواسته شده است به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

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