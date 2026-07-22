حمله هوایی آمریکا به یک منطقه در اطراف تبریز

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است: به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، یک منطقه در اطراف شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع می‌باشد. تاکید می‌شود هیچ نقطه‌ای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است.

بر اساس این گزارش، این حمله در فاصله قابل‌توجهی از بافت مسکونی شهر رخ داده و خوشبختانه تاکنون گزارشی از تلفات غیرنظامیان شهری دریافت نشده است.

اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرده است که اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حادثه و خسارت‌های احتمالی متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی استان منتشر خواهد شد و از شهروندان خواسته شده است به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

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