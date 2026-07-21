عبور خرید تضمینی گندم در استان مرکزی از مرز 105 هزار تن

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: روند خرید تضمینی گندم در استان مرکزی با شاخص‌های سال گذشته برابری می‌کند. وضعیت برداشت و تحویل گندم با پیش‌بینی‌های انجام شده مطابقت دارد. همچنین مراکز خرید دولتی همچنان آماده دریافت محصول گندم‌کاران هستند.

وی ادامه داد: در برخی مناطق استان مرکزی از جمله شهرستان دلیجان، عملیات برداشت گندم به پایان رسیده است. اما در شهرستان ساوه که اولین مکان برداشت و تحویل گندم در این استان بود به دلیل دواقلیمی بودن مناطق این شهرستان، فرایند خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: اقدامات لازم برای پرداخت مطالبه کشاورزان در حال انجام است و روند واریز وجوه با جدیت پیگیری می‌شود تا دغدغه‌ گندم‌کاران در این خصوص برطرف گردد. تاکنون 3000 میلیارد ریال به گندمکاران استان پرداخت شده است.

ملکی به نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1405 مبلغ 490 هزار و 500 هزار ریال تعیین شده است. همچنین در این راستا 30 مرکز خرید در سطح استان مرکزی برای تحویل گندم کشاورزان استان فعال هستند.

وی به میزان کیفیت گندم خریداری شده در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: کیفیت گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری مطلوب‌تر از سال گذشته است که این موضوع اهمیت ویژه دارد و می‌توان آرد با کیفیت‌تری نیز تولید کرد.

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