سفیر قزاقستان خواستار ایجاد خط تولید تراکتور ایرانی در این کشور شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اونتالپ اونالبایف شامگاه دوشنبه در بازدید از مجموعه گروه تراکتورسازی ایران، با اشاره به لزوم همکاری‌های صنعتی و خط تولید مشترک تراکتورسازی در قزاقستان، اظهار کرد: ایران دارای ظرفیت های بالای دانش فنی ایران در صنایع سنگین تراکتور و ادوات کشاورزی است که قابل تحسین است.

وی در کنار موضوع تولید، بر اهمیت همکاری در حوزه لجستیک و توسعه مسیرهای ترانزیتی اشاره و افزود: ما آمادگی کامل داریم در زمینه توسعه و گسترش کریدورهای همکاری کنیم تا مسیرهای اتصال چین به ایران و سپس به اروپا، ترکیه و خلیج‌فارس تقویت شود.

قزاقستان قطب صادراتی تراکتور می شود

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این دیدار، با موافقت با این طرح، بر استراتژی تبدیل قزاقستان به هاب و قطب صادراتی تراکتور تأکید و افزود: جایگاه قزاقستان به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان غلات در منطقه، ما را برای ایجاد یک هاب منطقه‌ای برای تولید در این کشور راغب می‌کند تا علاوه بر رفع نیاز کشاورزان در این کشور، تراکتورهای ایرانی را که هم‌اکنون به ۲۵ کشور جهان صادر می‌شوند، باقدرت به سایر کشورهای همسایه عرضه کنیم و تجربه موفق ایران در قیمت رقابتی و کیفیت بالای محصولات، پیش‌زمینه اصلی این تصمیم است.

مصطفی وحیدزاده در تحلیل اقتصادی این پروژه، به سه عامل کلیدی اشاره و اظهار کرد: تولید در قزاقستان به جهت هزینه‌های پایین نیروی کار و انرژی، مزیت‌های لجستیکی و نزدیکی به بازارهای بزرگ جهانی و مهم‌تر از همه موقعیت جغرافیایی استراتژیک قزاقستان در اتصال به چین و روسیه، با توجه به وجود بنادر و مرزهای دریای خزر، این معادله را به یک فرصت دوسویه تبدیل می‌کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به تأکیداتی که در این نشست بر تشکیل کنسرسیوم مشترک با حضور بخش خصوصی و دولتی ۲ کشور شد این همکاری‌های چندجانبه، گذار از روابط تجاری ساده به سمت همکاری‌های ساختاری را نشان می دهد، پروژه‌ای که همزمان به امنیت غذایی منطقه کمک کرده، زنجیره تأمین جهانی را تقویت می‌کند و پیوند اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را در سطحی استراتژیک تثبیت خواهد کرد.

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