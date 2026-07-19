تایید بازداشت عضو شورای شهر ارومیه/ تلاش برای رفع مشکل در جریان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نقی کریمی اظهار کرد: ساسان ابراهیم‌زاده، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، در جلسه‌ای پیرامون جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، با یکی از حاضران مشاجره لفظی داشته که پس از آن، به دلیل برخی موارد، حکم بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر و اجرا شده است.

وی با اشاره به تلاش برخی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه برای حل این موضوع افزود: امیدواریم در ساعات آینده شاهد رفع مشکل بازداشت این عضو شورای شهر باشیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان از همراهی و همکاری دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی در راستای احقاق حقوق مردم قدردانی کرد.

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