استاندار قزوین:
اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای قزوین وابسته است / حاشیهسازی نکنیم
استاندار قزوین گفت: معتقدیم در شرایط کنونی که بخشی از اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای قزوین وابسته است، نباید اجازه داد حواشی سیاسی، اهداف کلان توسعه استان را تحتالشعاع قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در دیدار با رئیس و اعضای هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین این نهاد را پاسدار قانون اساسی و حافظ سلامت انتخابات دانست و گفت: شورای نگهبان نقشی محوری در صیانت از قانون و حفظ ساختار نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و تعامل سازنده میان مجریان و ناظران انتخابات، سرمایهای ارزشمند است که ضامن اعتماد عمومی، سلامت انتخابات و توسعه استان خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی مشارکت مردم در انتخابات، تصریح کرد: مشارکت، شاخص اصلی قدرت ملی است و تمامی فرآیندهای انتخاباتی باید با دقت، شفافیت، بیطرفی و رعایت کامل قانون پیگیری شود.
استاندار افزود: هدف ما برگزاری انتخاباتی با سلامت کامل است تا با بهرهگیری از همه ظرفیتها و سلایق سیاسی در چارچوب قانون، شاهد حضور حداکثری مردم باشیم؛ چرا که قزوین به عنوان استانی با ظرفیتهای ویژه، بیش از هر زمان دیگری به مشارکت پرشور، وفاق و همدلی عمومی نیاز دارد.
نوذری با تأکید بر اینکه راهبرد دولت وفاق ملی، استفاده از همه ظرفیتها برای پیشرفت کشور و استان است، خاطرنشان کرد: وحدت، همدلی و تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و تحقق اهداف توسعهای استان خواهد بود.
استاندار قزوین با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان بر پایه وفاق ملی و بهرهگیری از همه ظرفیتها، فارغ از نگاههای جناحی است، افزود:قزوین در سالهای گذشته از حاشیههای سیاسی آسیب دیده است و امروز اولویت اصلی ما، توسعه همهجانبه استان در حوزههای آب، صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
نوذری ادامه داد: در همین راستا، شورای راهبردی استان با حضور نمایندگان همه جریانهای سیاسی تشکیل شده تا همگرایی و وحدت حول محور توسعه شکل بگیرد، ما در چارچوب سیاستهای نظام حرکت میکنیم و معتقدیم در شرایط کنونی که بخشی از اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور به ظرفیتهای قزوین وابسته است، نباید اجازه داد حواشی سیاسی، اهداف کلان توسعه استان را تحتالشعاع قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، تصریح کرد: تأمین امنیت و برگزاری انتخابات از وظایف ذاتی وزارت کشور است و در این مسیر، همدلی، انسجام ملی و مشارکت همه ظرفیتها، مهمترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهاست.
استاندار قزوین با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار و منافع ملی، خاطرنشان کرد: نباید با برخی رفتارها و کنشهای سیاسی، اقتدار و منافع ملی کشور خدشهدار شود. با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و وحدت حول محور توسعه، از چالشهای پیشرو با موفقیت عبور خواهیم کرد.