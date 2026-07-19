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نماینده شیراز و زرقان هشدارداد؛

حقوق، بیمه و عیدی کارکنان شرکت ITMC باید سریع تر تعیین تکلیف شود

حقوق، بیمه و عیدی کارکنان شرکت ITMC باید سریع تر تعیین تکلیف شود
کد خبر : 1815442
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به استاندار فارس با هشدار نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان شرکت مخابراتی ایران (ITMC)، خواستار اقدام فوری برای پرداخت معوقات حقوق، بیمه و عیدی کارکنان این مجموعه شد‌.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در این نامه نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان شرکت مخابراتی ایران (ITMC) در استان هشدار داد و بر ضرورت رسیدگی فوری به مطالبات این کارکنان تأکید کرد.

قادری در این نامه با اشاره به گزارش‌های واصله از وضعیت کارکنان این شرکت، اعلام کرد که بر اساس مستندات موجود، کارکنان ITMC بیش از هشت ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند و این موضوع آنان را با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی کارکنان این شرکت با مشکل مواجه شده و عیدی آنان نیز طی دو سال گذشته پرداخت نشده است، تصریح کرد: ادامه این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق قانونی کارکنان، تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه محروم ماندن کارگران از حقوق، بیمه و مزایای قانونی، امنیت شغلی و معیشتی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، از استاندار فارس خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی استانداری، دستور رسیدگی فوری به مطالبات کارکنان این مجموعه را صادر کند.

نماینده  شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی هشدار داد که تداوم این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های کارگری و بروز تنش‌های اجتماعی شود و بر همین اساس، تسریع در پرداخت معوقات حقوق، تعیین تکلیف وضعیت بیمه و پرداخت عیدی کارکنان را ضروری دانست.

قادری در پایان ابراز امیدواری کرد با ورود سریع استانداری فارس و همکاری دستگاه‌های مسئول، حقوق قانونی کارکنان شرکت ITMC احیا شده و آرامش و ثبات به فضای کاری این مجموعه بازگردد.

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