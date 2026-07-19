آبفای هرمزگان در آمادهباش کامل؛ تمرکز بر حفظ پایداری شبکههای آبرسانی در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با تأکید بر آمادگی کامل نیروها و تجهیزات، حفظ پایداری تأمین آب شرب و ارتقای آمادگی عملیاتی برای مقابله با هرگونه شرایط بحرانی را اولویت اصلی این شرکت اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزهپور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در نشست مدیریت بحران این شرکت، با اشاره به حملات اخیر به زیرساختهای استان بهویژه تأسیسات حوزه آب، بر ضرورت بسیج تمامی ظرفیتهای انسانی، فنی و تجهیزاتی برای حفظ پایداری خدمات آبرسانی تأکید کرد.
حمزهپور با بیان اینکه در شرایط کنونی مهمترین مأموریت شرکت، استمرار تأمین آب شرب و حفظ وضعیت موجود شبکههای آبرسانی است، اظهار داشت: با توجه به حساسیت خدمات آب و فاضلاب، همه کارکنان باید در کنار مجموعه بهرهبرداری با حداکثر آمادگی حضور داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد.
وی افزود: تمامی ظرفیتهای انسانی، فنی، تجهیزاتی، اعتباری و همچنین تانکرهای سیار آبرسانی باید برای صیانت از شبکههای توزیع، خطوط انتقال و تأسیسات موجود بهکار گرفته شود و همه واحدهای شرکت بدون نگاه بخشی، در کنار حوزه بهرهبرداری فعالیت کنند.
مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین بر بازنگری سناریوهای مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: لازم است سناریوهای مختلف برای مناطق پرجمعیت و نیز آسیب احتمالی به خطوط انتقال، پلها و سایر تأسیسات حیاتی مورد بازبینی قرار گیرد تا برای هر شرایط، برنامه عملیاتی مشخص و از پیش تعیینشده وجود داشته باشد.
حمزهپور تأمین تجهیزات و اقلام اضطراری را از دیگر الزامات شرایط فعلی برشمرد و افزود: قطعات یدکی، مولدهای برق، خودروهای عملیاتی، تانکرهای آبرسانی و سایر تجهیزات مورد نیاز باید همواره در آمادهباش کامل قرار داشته باشند تا در زمان وقوع بحران، هیچگونه کمبود تجهیزاتی وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر مدیریت دقیق مأموریتها و آمادگی ناوگان عملیاتی خاطرنشان کرد: وضعیت خودروهای عملیاتی از نظر سوخت، لاستیک، تجهیزات و آمادگی فنی باید بهصورت مستمر کنترل شود تا در هر ساعت از شبانهروز امکان اعزام سریع نیروهای عملیاتی به مناطق حادثهدیده فراهم باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین بر برنامهریزی برای استقرار شیفتهای منظم کارکنان تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال تداوم شرایط اضطراری، لازم است تقسیم کار مناسبی میان نیروها انجام شود تا ضمن حفظ آمادگی شبانهروزی، توان عملیاتی کارکنان نیز حفظ شود.
وی در پایان، اطلاعرسانی سریع، دقیق و شفاف را از ارکان مدیریت بحران دانست و افزود: روابط عمومی، معاونان و مدیران شرکت باید در اطلاعرسانی بهموقع به مردم و رسانهها پیشگام باشند تا ضمن ارائه اطلاعات صحیح، از انتشار شایعات و اخبار نادرست جلوگیری شود.