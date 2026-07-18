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معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:

فعالیت دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با حضور 50 درصدی کارکنان در روز 28 تیر ماه

فعالیت دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با حضور 50 درصدی کارکنان در روز 28 تیر ماه
کد خبر : 1815145
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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان در روز 28 تیر ماه اشاره کرده و گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روز یکشنبه 28 تیر ماه، با حضور 50 درصدی کارکنان و بر اساس تشخیص مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمه و بخش‌های اداری بیمارستان‌های استان، روز یکشنبه 28 تیر ماه، بنابر تشخیص مدیر دستگاه اجرایی با حضور 50 درصدی کارکنان فعالیت می‌کنند.

وی به نحوه فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در روز 28 تیر ماه اشاره کرده و ادامه داد: مراکز خدمات‌رسان، بهداشتی و درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، اقتصادی و سایر دستگاه‌های خدماتی، از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و طبق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به فعالیت‌های کاری خود خواهند پرداخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به نحوه فعالیت بانک‌های و مؤسسات مالی و اعتباری استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: شورای هماهنگی بانک‌های این استان باید با هماهنگی استانداری نسبت نحوه فعالیت شعب بانک‌ها تصمیم‌گیری کرده و در این راستا اطلاع‌رسانی‌های لازم را به عمل آورد.

پاکروان به دلایل اتخاذ تصمیمات فوق از سوی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان اشاره داشته و تصریح کرد: این تصمیمات با هدف مدیریت شرایط خاص استان و پس از بررسی‌های کارشناسی و با هدف مدیریت شرایط خاص استان، در ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان اتخاذ شده و به تأیید استاندار هرمزگان رسیده است.

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