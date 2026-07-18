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مهار آتش‌سوزی تانکر گاز در غرب زاهدان

مهار آتش‌سوزی تانکر گاز در غرب زاهدان
کد خبر : 1815112
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فرماندار زاهدان از وقوع حریق تانکر حامل گاز در غرب این شهر خبر داد و گفت: این حادثه تاکنون تلفات جانی در پی نداشته است.

به گزارش ایلنا، جمشید رخشانی‌نسب شامگاه شنبه با اشاره رد اصابت موشک به زاهدان، اظهار کرد: این آتش‌سوزی در انتهای منطقه مصالح‌فروشی‌های غرب شهر رخ داد و بلافاصله تیم‌های امدادی برای مهار آن اعزام شدند.

وی با اشاره بر اینکه عملیات اطفای حریق همچنان در جریان است، افزود: خوشبختانه بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی به همراه نداشته است.

فرماندار زاهدان درباره علت وقوع این حریق گفت: دلیل دقیق بروز حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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