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رئیس پلیس راه استان هرمزگان خبر داد:

ممنوعیت تردد در تونل شهید میرزایی محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی‌آباد

ممنوعیت تردد در تونل شهید میرزایی محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی‌آباد
کد خبر : 1815084
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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: تونل شهید میرزایی در محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی‌آباد به صورت موقت مسدود شده و ترددها در این محور ممنوع اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد حق‌پرست افزود: تونل شهید میرزایی به دلیل انجام عملیات اجرایی، از ساعت 19:00 روز شنبه 27 تیر ماه تا ساعت 6:00 صبح روز یکشنبه 28 تیر ماه مسدود خواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان، مسافران و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، تا حد امکان از سفر در ساعات شب خودداری کرده و در این راستا سفرهای خود را در بازه زمانی روز انجام دهند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از مسیرهای جایگزین و اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند.

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