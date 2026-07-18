به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد حق‌پرست افزود: تونل شهید میرزایی به دلیل انجام عملیات اجرایی، از ساعت 19:00 روز شنبه 27 تیر ماه تا ساعت 6:00 صبح روز یکشنبه 28 تیر ماه مسدود خواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان، مسافران و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، تا حد امکان از سفر در ساعات شب خودداری کرده و در این راستا سفرهای خود را در بازه زمانی روز انجام دهند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از مسیرهای جایگزین و اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند.

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