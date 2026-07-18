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استاندار لرستان:

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری حمایت می‌شود/ بهره‌گیری از ظرفیت بافت‌های تاریخی در توسعه فضاهای شهری

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری حمایت می‌شود/ بهره‌گیری از ظرفیت بافت‌های تاریخی در توسعه فضاهای شهری
کد خبر : 1815024
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استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان، گنج ناتمامی از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری است، بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در آئین افتتاح بازار سنتی طلا و جواهردر بافت تاریخی خرم‌آباد، اظهارداشت: این ظرفیت‌ها تاکنون بکر باقیمانده است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه نقش مهمی در بهبود شرایط زیست شهری و توسعه استان خواهد داشت. 

وی ادامه‌داد: سیاست دولت نیز در این حوزه حمایت از بخش خصوصی با رعایت ضوابط و قواعد مرتبط با این حوزه است و ماهم معتقدیم که این فضا باید در اختیار مردم و به نفع مردم باشد. 

نماینده عالی دولت در لرستان اظهارداشت: خوشبختانه پس از ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد اتفاقات خوبی در این حوزه در استان در حال اجراست و طرح ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک با استفاده از دو مشاور در فضای داخلی و بیرونی، در حال پیگیری و اجرا می‌باشد. 

شاهرخی افزود: بر همین اساس فضای پیرامونی و فضای بافت تاریخی شهر خرم‌آباد نیز باید متناسب با این ظرفیت‌ها، متحول شود. 

وی ادامه‌داد: فرصت بی‌نظیر ثبت جهانی دره خرم‌آباد زمینه مناسبی برای توسعه فضاهای شهر نیز فراهم می‌کند و افتتاح این طرح نیز با ظرفیت‌های مادی و معنوی بخش خصوصی، گامی موثری در این راستاست. 

استاندار لرستان گفت: افتتاح این بازار با ۱۵ واحد تخصصی تجاری در حوزه طلا و جواهر و ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه مادی و معنوی بخش خصوصی در این حوزه تا چه میزان تأثیرگذار خواهد بود. 

شاهرخی تصریح کرد: بافت تاریخی خرم‌آباد در مجاورت حریم قلعه فلک‌الافلاک ظرفیت ویژه‌ای برای بهبود محیط زیست شهری دارد و در گام‌های بعدی نیز پیادراه‌های حریم قلعه فلک‌الافلاک مانند امامزاده زیدبن علی، حوزه علمیه کمالیه، بازار قدیم طلافروشان و…ساماندهی خواهد شد.

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