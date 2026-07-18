پلمپ یک نانوایی سنگکی در شهر محمدیه بهدلیل کمفروشی
اکیپی متشکل از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، نمایندگان نیروی انتظامی، اداره تعزیرات حکومتی و بخشداری محمدیه از ۶ واحد نانوایی این بخش بازدید کردند و در این بازدید یک واحد نانوایی سنگک در شهر محمدیه به دلیل تکرار تخلف کمفروشی پلمپ شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، در راستای اجرای طرح نظارت مستمر بر نانواییها و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، اکیپی متشکل از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، نمایندگان نیروی انتظامی، اداره تعزیرات حکومتی و بخشداری محمدیه از ۶ واحد نانوایی این بخش بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز، در جریان این بازرسیها، یک واحد نانوایی سنگک در شهر محمدیه به دلیل تکرار تخلف کمفروشی و بیتوجهی به تذکرات قبلی، با دستور مراجع ذیصلاح پلمپ شد. همچنین پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی قانونی و صدور رأی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
این اقدام در پی گزارشهای مردمی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات نانواییها انجام شد. مسئولان حاضر در این بازدیدها بر استمرار نظارتهای میدانی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف، بهویژه در زمینه رعایت وزن و کیفیت نان، تأکید کردند.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز اعلام کرد طرحهای نظارتی بر نانواییها بهصورت مستمر در سایر بخشهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان مطابق قانون برخورد خواهد شد.