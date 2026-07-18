معاون عمرانی استاندار فارس در گفت و گو با ایلنا:
تمامی محورهای مواصلاتی فارس و مسیرهای ارتباطی با استانهای همجوار باز است
هیچیک از تونلها و پلهای استان دچار خسارت نشدهاند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان فارس و روان بودن تردد در مسیرهای ارتباطی با استانهای همجوار خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمود رضایی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: تمامی مسیرها و شبکههای مواصلاتی استان فارس و راههای ارتباطی با استان همجوار باز بوده و تردد وسایل نقلیه در این محورها بدون مشکل و بهصورت روان در جریان است.
وی با اشاره به آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان افزود: برای تمامی نقاط حساس و مسیرهای احتمالی، راههای جایگزین پیشبینی شده و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط خاص و حفظ پایداری شبکه حملونقل استان اتخاذ شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه انسداد یا خسارت مؤثری در محورهای مواصلاتی استان فارس گزارش نشده و موارد محدود ایجادشده در برخی مناطق نیز مربوط به خارج از محدوده استان بوده است.
رضایی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری و دستگاههای مسئول گفت: تجهیزات، ماشینآلات و امکانات مورد نیاز برای بازسازی، ترمیم و بازگشایی احتمالی مسیرها در صورت بروز هرگونه حادثه پیشبینی شده و در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مسیرهای ارتباطی استان فارس برقرار است و خدمات حملونقل و تردد در محورهای مواصلاتی استان بدون هیچگونه اختلال ادامه دارد.