روابطعمومی سپاه پاسداران اعلام کرد:
رهگیری و انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 آمریکا در آسمان شهرستان عسلویه
روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: پهپاد فوق پیشرفته MQ9 متعلق به دشمن آمریکایی توسط پدافند نیروی دریایی سپاه در آسمان شهرستان عسلویه رهگیری و منهدم شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این پهپاد متجاوز، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه که تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دارد، در حریم هوایی ایران شناسایی و در آسمان عسلویه منهدم شد.
روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود آورده است: عملیات موفقیتآمیز انهدام پهپاد پیشرفته MQ9، بار دیگر اقتدار و اشراف کامل پدافند هوایی ایران را در صیانت از مرزهای هوایی کشور در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به اثبات رساند.