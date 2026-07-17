رهگیری و انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 آمریکا در آسمان شهرستان عسلویه

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این پهپاد متجاوز، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه که تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دارد، در حریم هوایی ایران شناسایی و در آسمان عسلویه منهدم شد.

روابط‌عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود آورده است: عملیات موفقیت‌آمیز انهدام پهپاد پیشرفته MQ9، بار دیگر اقتدار و اشراف کامل پدافند هوایی ایران را در صیانت از مرزهای هوایی کشور در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به اثبات رساند.

انتهای پیام/