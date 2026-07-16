خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد:

قطعی برق مناطقی از جزیره کیش / علت نقص فنی گزارش شده است

قطعی برق مناطقی از جزیره کیش / علت نقص فنی گزارش شده است
کد خبر : 1814352
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت مهندسی آب و برق کیش با صدور اطلاعیه‌ای به قطعی برق در مناطقی از این جزیره اشاره داشته و اعلام کرد: برق مناطقی از جزیره کیش از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 26 تیر ماه قطع شده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: به اطلاع شهروندان جزیره کیش می‌رساند به علت نقص فنی، بخشی از شبکه توزیع برق در محدوده شهرک نوبنیاد یک جزیره کیش دچار خاموشی شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: تیم‌های فنی در حال رسیدگی به موضوع هستند و تلاش می شود مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امشب حمله‌ای به کیش انجام نشده و علت قطعی برق نقص فنی گزارش شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل