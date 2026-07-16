قطعی برق مناطقی از جزیره کیش / علت نقص فنی گزارش شده است

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: به اطلاع شهروندان جزیره کیش می‌رساند به علت نقص فنی، بخشی از شبکه توزیع برق در محدوده شهرک نوبنیاد یک جزیره کیش دچار خاموشی شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: تیم‌های فنی در حال رسیدگی به موضوع هستند و تلاش می شود مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امشب حمله‌ای به کیش انجام نشده و علت قطعی برق نقص فنی گزارش شده است.

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