شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد:
قطعی برق مناطقی از جزیره کیش / علت نقص فنی گزارش شده است
شرکت مهندسی آب و برق کیش با صدور اطلاعیهای به قطعی برق در مناطقی از این جزیره اشاره داشته و اعلام کرد: برق مناطقی از جزیره کیش از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 26 تیر ماه قطع شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: به اطلاع شهروندان جزیره کیش میرساند به علت نقص فنی، بخشی از شبکه توزیع برق در محدوده شهرک نوبنیاد یک جزیره کیش دچار خاموشی شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: تیمهای فنی در حال رسیدگی به موضوع هستند و تلاش می شود مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف گردد. بررسیها نشان میدهد که امشب حملهای به کیش انجام نشده و علت قطعی برق نقص فنی گزارش شده است.