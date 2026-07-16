آمادگی کامل مرزهای خوزستان برای تردد زائران اربعین

وی با قدردانی از استقبال مردمی افزود: مردم خوزستان، مردمی ولایتمدار، علاقه‌مند و محب اهل‌بیت هستند و آشکارا تلاش می‌کنند که خدمتگزاران خوبی برای این استان که به کربلای ایران معروف است، باشند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به هدف اصلی این سفر تصریح کرد: در این دو روز، آخرین وضعیت آمادگی مرزهای شلمچه و چذابه را برای تردد زائران اربعین بررسی کردیم و خوشبختانه موفق شدیم هم سمت خودمان و هم مرزهای کشور عراق را بازدید کنیم و با مسئولان عراقی جلسه گفتگو برگزار کنیم.

وی ادامه داد: آمادگی خوب و قابل قبولی ایجاد شده است و با وجود اینکه بخشی از استان درگیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، اما آمادگی به خوبی فراهم است و مطمئناً زائران امسال نیز از این دو مرز به خوبی تردد خواهند کرد.

پورجمشیدیان با اشاره به تردد اتباع خارجی از این مرزها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اتباع خارجی مقیم کشورمان یا زائرانی که از مسیر ایران قصد تشرف دارند، از مرز چذابه یا شلمچه تردد خواهند کرد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تأکید کرد: کار سختی پیش روست، اما آمادگی بالا است و انگیزه خوبی را در مسئولان، مواکب و عشایر منطقه مشاهده کردیم که خدا را شکر آماده هستند تا مراسم باشکوهی برگزار شود.

وی بیان کرد: از همه کسانی که تلاش می‌کنند، ممنون هستم و امیدوارم رسانه‌ها بتوانند این آمادگی را به استحضار مردم شریف برسانند، چراکه بخش زیادی از زائران از همین مرزها تردد می‌کنند.