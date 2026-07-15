به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با دبیر هیأت عالی گزینش کشور و هیأت همراه اظهارداشت: این نهاد به واسطه خدمات ارزنده‌ای‌ای که برای انتخاب نیروهای شایسته جهت ورود به سیستم عملکردی کشور دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه‌داد: عملکرد این حوزه نقش موثری در جلب رضایتمندی مردم به همراه دارد زیرا امروز این مجموعه در راستای احقاق حقوق داوطلبینی که قصد خدمت به جامعه و را دارند، عمل می‌کند.

استان لرستان تاکید کرد: امر گزینش امر بسیار حساسی است که تاثیر ویژه‌ای در زندگی عموم مردم جامعه دارد و البته افراد شایسته‌ای همچون شما برای این کار مهم در کشور انتخاب شده‌اید.

شاهرخی یادآور شد: روحیات، خلقیات، جهتگیری سیاسی و…هر فردی در جامعه متفاوت می‌باشد و این گزینش است که براساس معیارهای استاندارد به دور از افراط و تفریط عمل می‌کند و تشخیص می‌دهد چه کسی در چه جایگاهی قرار بگیرد.

وی ادامه‌داد: این رویکرد بویژه در دولت چهاردهم مشهود است و به وضوح دیده می‌شود و ماهم تأکید کردیم همکاران بر اساس استانداردهای تایید شده، عمل نمایند و براساس حق و بدون افراط و تفریط بر اساس حق عمل کنند.

شاهرخی افزود: در این زمینه از تلاش‌های همکاران حوزه گزینش استان قدردانی می‌کنیم و البته مدیرکل این حوزه نیز از افراد شایسته و باسابقه استانداری لرستان هستند.

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