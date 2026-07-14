جان باختن 2 نفر بر اثر سقوط در چاه فاضلاب روستای رودباران شهرستان اراک

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر سقوط 2 مرد 25 و 65 ساله در چاه فاضلاب روستای رودباران از توابع شهرستان اراک استان مرکزی، به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. کارشناسان فوریت‌های‌ پزشکی اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی را برای هر 2 مصدوم حادثه آغاز کردند.

روابط‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در اطلاعیه خود به جان باختن مصدومان حادثه اشاره کرده و آورده است: به‌رغم تلاش‌های انجام شده، هر ۲ نفر در محل وقوع حادثه جان باختند.

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