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فرمانده انتظامی کهگیلویه‌ و بویراحمد خبر داد:

دستگیری عامل قتل ناشی از خوراکی آلوده در گچساران

دستگیری عامل قتل ناشی از خوراکی آلوده در گچساران
کد خبر : 1813384
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فرمانده انتظامی استان کهگیلویه‌ و بویراحمد به دستگیری عاملان یک فقره قتل در این استان اشاره کرده و گفت: عامل قتل ناشی از مصرف خوراکی‌های آلوده و 2 نفر از همدستان وی در شهرستان گچساران شناسایی و در نهایت دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سردار سهام صالحی به تشریح جزئیات این پرونده منجر به قتل اشاره داشته و در این رابطه افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر کشته شدن یک نفر بر اثر مصرف مواد خوراکی آلوده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران قرار گرفت.

وی به اقدامات انتظامی انجام شده برای دستگیری متهمان اشاره کرده و ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد فنی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی، عامل این قتل و 2 نفر از همدستان وی را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه‌ و بویراحمد اظهار داشت: متهم اصلی پس از دستگیری در بازجویی‌های فنی به ارتکاب قتل با همدستی 2 نفر دیگر اعتراف کرد. متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

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