به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور پازنان به دشت‌گز شهرستان گچساران، به به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شد.

وی ادامه داد: این حادثه رانندگی میان 2 دستگاه خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه خودروی سواری پراید اتفاق افتاد. در این حادثه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و 7 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان رجایی شهرستان گچساران منتقل شدند.

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