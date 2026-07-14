رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
یک کشته و 7 مصدوم دستاورد تصادف زنجیرهای در شهرستان گچساران
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: وقوع تصادف زنجیرهای در محور مواصلاتی پازنان به دشتگز شهرستان گچساران، یک کشته و 7 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی وقوع تصادف زنجیرهای در محور پازنان به دشتگز شهرستان گچساران، به به مرکز ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش شد.
وی ادامه داد: این حادثه رانندگی میان 2 دستگاه خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه خودروی سواری پراید اتفاق افتاد. در این حادثه یک نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و 7 نفر نیز مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان رجایی شهرستان گچساران منتقل شدند.