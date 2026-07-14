کشف راز قتل مرد اهل تبریز پس از 2 سال در ویلای کلاردشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر صالحی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: سال 1403 یک مرد اصالتاً اهل تبریز که در تهران سکونت داشت و در شهرستان کلاردشت روستای اویجدان نیز دارای یک ویلای بود به صورت ناگهانی و به طرز مشکوکی مفقود شد. با اعلام شکایت اعضای خانواده موضوع اعلام مفقودی همزمان در دستور کار پلیس‌های آگاهی استان‌های مازندران و آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات فنی و روند تحقیقات تخصصی صورت گرفته از اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به مرد مفقود شده، ظن کارآگاهان پلیس آگاهی به شوهرخواهر فرد یاد شده که اهل و ساکن شهرستان بابلسر بود بیشتر قوت گرفت و احتمال قوی دادند وی در مفقود شدن ناگهانی برادر همسر خود نقش مهمی دارد. بر این اساس فرد مذکور به صورت ویژه تحت رصد خاص اطلاعاتی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت اظهار داشت: با به دست آمدن شواهد سرانجام قاتل شناسایی و دستگیر شده و در روند بازجویی‌ها هنگامی که با ادله و مستندات محکمه‌پسند مواجه شد، به ناچار لب به اعتراف گشود و پس از 2 سال راز قتل دل‌خراش برادر همسر خود را برملا ساخت. علت و انگیزه وقوع این جنایت هولناک و همچنین صحت و سقم ادعا توسط داماد قاتل در حال بررسی دقیق‌تر است.

سرهنگ صالحی به کشف جسد مقتول اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با سرنخ‌های به دست آمده به محل وقوع قتل در ویلای مقتول مراجعه کرده و در باغچه این ویلا بقایای جسد مرد مفقود شده را پس از 2 سال کشف کردند. در این راستا جسد مقتول پس از گذران مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی جهت انجام آزمایشات تخصصی تحویل سردخانه پزشکی قانونی دادند.

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