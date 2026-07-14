به گزارش ایلنا، نرگس عسگری با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش وقوع حادثه، بلافاصله آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای دو نوجوان انجام دادند و با تثبیت وضعیت آنان، مصدومان را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

عسگری با اشاره به افزایش حوادث غرق‌شدگی در فصل گرما بیان کرد: استخرهای ذخیره آب کشاورزی به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنا نیستند، عمق زیاد، شیب تند دیواره‌ها، لغزندگی، آب سرد و نبود تجهیزات نجات، خطر غرق‌شدگی در این استخرها را به‌شدت افزایش می‌دهد و حتی افراد دارای مهارت شنا نیز ممکن است در آن‌ها دچار حادثه شوند.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان چهارمحال و بختیاری از خانواده‌ها خواست با افزایش نظارت بر نوجوانان و جوانان، از حضور و شنا کردن آنان در استخرهای کشاورزی جلوگیری کنند و تأکید کرد: در صورت مشاهده فرد غرق‌شده، ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و از ورود بدون تجهیزات و مهارت کافی به داخل آب خودداری کنید، زیرا این اقدام ممکن است جان فرد امدادرسان را نیز به خطر بیندازد.

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