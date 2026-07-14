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روابط‌عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد:

احتمال خاموشی‌های زمان‌بندی شده به دلیل برخورد پرتابه‌ها به واحدهای تولید برق جزیره کیش

احتمال خاموشی‌های زمان‌بندی شده به دلیل برخورد پرتابه‌ها به واحدهای تولید برق جزیره کیش
کد خبر : 1813355
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روابط‌عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همانگونه که مطلع هستید در ساعات اولیه بامداد امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه سال جاری حملاتی توسط دشمن آمریکایی در مجاورت سایت تولید آب و برق جزیره کیش انجام شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نزدیکی برخورد پرتابه‌ها به محل استقرار واحدهای تولید برق، برخی از پارامترهای فنی این واحدها دچار تغییر شده است. این تغییرات توسط کارشناسان شرکت در حال بررسی است که در روزهای آینده نتایج این بررسی، مشخص و تصمیم‌گیری خواهد شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بدیهی است در صورت ضرورت می‌بایستی نسبت به خروج تعدادی از واحدهای تولید برق جهت انجام تعمیرات اقدام گردد. در نتیجه مجبور به اعمال خاموشی‌های موقت و زمان‌بندی شده برای مدتی خواهیم شد که برنامه آن متعاقباً به اطلاع ساکنان جزیره کیش خواهد رسید.

شرکت مهندسی آب و برق کیش در اطلاعیه خود به اقدامات انجام در شرایط کنونی کشور اشاره کرده و آورده است: کارکنان این شرکت در بازه زمانی 2 جنگ تحمیلی یک سال گذشته با تمام توان، انگیزه، پذیرش مخاطرات و ریسک بالا، تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی‌منت به ساکنان منطقه انجام داده‌اند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: کارکنان شرکت مهندسی آب و برق کیش هم‌اکنون و در شرایط فعلی کشور نیز تمام تلاش خود را صرف استمرار وظایف و مسئولیت‌های خود خواهند کرد تا از بحران‌های احتمالی جلوگیری شود. در این راستا از شهروندان جزیره کیش برای همراهی در مصرف بهینه انرژی سپاسگزاریم.

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