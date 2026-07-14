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مدیرکل راه‌وشهرسازی استان خبر داد:

نوسازی 9274 واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری استان مرکزی

نوسازی 9274 واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری استان مرکزی
کد خبر : 1813297
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مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: از سال 1396 تاکنون 9274 واحد مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری استان نوسازی شده و برنامه‌های اجرایی این حوزه در سال جاری با تمرکز بر ارتقاء خدمات، نوسازی بافت‌ها و به‌روزرسانی محدوده‌های هدف پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی گزارشی از وضعیت محله‌های هدف بازآفرینی شهری ارائه داده و افزود: در استان مرکزی 1241 هکتار بافت فرسوده، 683 هکتار سکونتگاه غیررسمی و 512 هکتار بافت تاریخی وجود دارد که برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌های شهری در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته 10 پروژه بازآفرینی شهری در شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین اجرایی شده و یا آغاز شد که از جمله آنها می‌توان به ساخت ساختمان فنی‌وحرفه‌ای، اجرای پیاده‌راه، بهسازی بازار تاریخی، احداث پایگاه سلامت و ایجاد زمین‌های ورزشی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به فرایند پیش‌بینی و جذب اعتبارات برای اجرایی شدن پروژه‌های فوق اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: برای این پروژه‌ها قراردادهای اجرایی منعقد و اعتبارات لازم پیش‌بینی شد، اما از مجموع حدود 327 میلیارد ریال اعتبار مصوب، حدود 140 میلیارد ریال جذب شد.

لنجابی تصریح کرد: علت جذب نشدن بخشی از اعتبارات را آماده نبودن برخی پروژه‌ها و مسائل اجرایی عنوان کرد و گفت: پروژه‌هایی از جمله اصلاح شبکه آب در برخی محله‌ها، ساخت پایگاه سلامت و اجرای زمین‌های ورزشی به دلایل اجرایی و فنی نتوانستند در موعد مقرر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

وی بیان داشت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های بازآفرینی، صدور پروانه‌های ساختمانی، بهره‌گیری از مشوق‌های نوسازی، پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در محله‌های هدف است که تحقق آن نیازمند همکاری شهرداری‌ها در بارگذاری اطلاعات و اجرای فرایندها در سامانه‌های مرتبط است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تأکید کرد: اجرای موفق برنامه‌های حوزه بازآفرینی شهری نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها است تا زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده، ارتقاء کیفیت خدمات شهری و همچنین افزایش رضایتمندی شهروندان بیش از پیش راهم شود.

لنجابی ابراز داشت: تصویب طرح‌های اولویت‌دار، اجرای طرح‌های کلیدبه‌کلید در محدوده‌های هدف، تهیه و تصویب طرح مسجد تا مسجد، اجرای آیین‌نامه‌های جدید، بازنگری و بروزرسانی محدوده‌های هدف بازآفرینی و شناسایی و تعریف پروژه‌های خدماتی در 16 شهر استان از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است.

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