استاندار کرمانشاه:
تشکیل شورای عالی توسعه روابط اقتصادی کرمانشاه و دیالی، گامی برای گسترش تجارت و همکاریهای مرزی
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ظرفیتهای گسترده همکاری میان استان کرمانشاه و استان دیالی عراق، پیشنهاد تشکیل «شورای عالی توسعه روابط اقتصادی کرمانشاه و دیالی» را مطرح کرد و گفت: توسعه تجارت، تقویت زیرساختهای مرزی، همکاری در حوزههای کشاورزی، شیلات، خدمات فنی و مهندسی و ارتقای امکانات اربعین، محورهای اصلی گسترش روابط دو استان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در دیدار با عدنان محمد عباس الشمری، استاندار دیالی عراق، با قدردانی از میزبانی دولت و ملت عراق و حضور گسترده مردم این کشور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور تاریخی میلیونها نفر از برادران و خواهران عراقی در این مراسم، جلوهای روشن از پیوند عمیق ایمانی، عاطفی و تمدنی دو ملت ایران و عراق و نشانهای از وفاداری ملتهای منطقه به آرمانهای مقاومت، استقلال و عزت اسلامی بود.
وی افزود: این اجتماع باشکوه نشان داد که مرزهای جغرافیایی هرگز نمیتواند میان دلهای بههمپیوسته ملتهای ایران و عراق فاصله ایجاد کند و خون شهیدان، وحدت، همبستگی و انسجام ملتهای منطقه را مستحکمتر خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه از همراهی مردم عراق، بهویژه مسئولان، مردم و فعالان استان دیالی، در میزبانی از زائران اربعین حسینی در سال گذشته قدردانی کرد و گفت: خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سرمایهای معنوی، افتخاری بزرگ و میراث مشترک دو ملت ایران و عراق است.
حبیبی با تأکید بر اینکه اربعین حسینی امروز تنها یک آیین مذهبی نیست، تصریح کرد: این رویداد عظیم به نماد وحدت امت اسلامی، همدلی ملتها و ایستادگی مشترک در برابر توطئهها و تفرقهافکنی دشمنان تبدیل شده است.
وی با اشاره به همکاریهای مطلوب استان دیالی در تداوم و توسعه مبادلات اقتصادی از طریق مرزهای خسروی و سومار، اظهار داشت: این دو مرز از مهمترین گذرگاههای اقتصادی میان ایران و عراق به شمار میروند و سهم قابل توجهی از مبادلات تجاری دو کشور از طریق آنها انجام میشود.
استاندار کرمانشاه توسعه گذرگاههای مرزی را زمینهساز افزایش حجم تجارت، رونق تولید، ایجاد فرصتهای شغلی، جذب سرمایهگذاری مشترک و ارتقای سطح رفاه مردم دو سوی مرز دانست و افزود: مرزهای مشترک باید از خطوط جدایی به محورهای دوستی، تعامل، همگرایی و شکوفایی اقتصادی پایدار تبدیل شوند.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای علمی و فنی استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی، پیشنهاد انتقال تجربیات این استان در زمینه کشاورزی نوین، آبیاری تحت فشار و تولید بذرهای اصلاحشده به استان دیالی را مطرح کرد و گفت: این همکاری علاوه بر کمک به توسعه بخش کشاورزی دیالی، بازار پایداری برای شرکتهای دانشبنیان و فعالان بخش کشاورزی کرمانشاه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به توانمندیهای کرمانشاه در حوزه شیلات، ایجاد زنجیره سرد، مراکز بستهبندی و مراکز توزیع عمده آبزیان در استان دیالی را پیشنهاد داد و افزود: اجرای این طرح میتواند صادرات محصولات شیلاتی کرمانشاه به مناطق مرکزی و جنوبی عراق را تسهیل و تقویت کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه، پیشنهاد تشکیل «شورای عالی توسعه روابط اقتصادی کرمانشاه و دیالی» را مطرح کرد و گفت: این شورا با حضور معاونان اقتصادی استانداریها، مشاوران استانداران، نمایندگان اتاقهای بازرگانی و دستگاههای مرتبط دو طرف، هر سه ماه یکبار در مناطق مرزی تشکیل جلسه دهد.
وی هدف از تشکیل این شورا را بررسی مستمر موانع و چالشهای موجود، رصد عوامل مؤثر بر توسعه یا کاهش مبادلات اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران دو استان عنوان کرد.
حبیبی برگزاری نمایشگاههای مشترک، تخصصی و رویدادمحور در کرمانشاه و دیالی را از دیگر راهکارهای توسعه همکاریها دانست و گفت: این نمایشگاهها باید با هدف معرفی توانمندیهای صادراتی استان کرمانشاه، توسعه ارتباطات تجاری و ایجاد فرصتهای جدید همکاری میان فعالان اقتصادی دو طرف برگزار شوند.
وی همچنین از آمادگی استان کرمانشاه برای انتقال تجربیات فنی و مهندسی و همکاری در اجرای پروژههای عمرانی استان دیالی خبر داد و اظهار کرد: شرکتهای فنی و مهندسی و پیمانکاری کرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند و میتوانند در اجرای طرحهای زیرساختی عراق نقش مؤثری ایفا کنند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در مقررات تجاری و گمرکی، گفت: قوانین، دستورالعملها و ضوابط مرتبط با واردات و صادرات باید بهصورت شفاف، منظم و بهموقع به فعالان اقتصادی اطلاعرسانی شود تا از بروز خسارت برای تجار و صادرکنندگان جلوگیری شود.
وی همچنین خواستار تجدیدنظر و تعدیل عوارض گمرکی کالاهای صادراتی ایران شد که از طریق اقلیم کردستان وارد قلمرو دولت مرکزی عراق میشوند و تأکید کرد: کاهش هزینههای غیرضروری میتواند رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازار عراق افزایش داده و به توسعه صادرات کمک کند.
حبیبی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای مرتبط با اربعین حسینی، ایجاد خط ریلی در مسیر مرز منذریه تا بغداد را از مطالبات مهم استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: توسعه حملونقل ریلی نقش مهمی در تسهیل جابهجایی زائران، کاهش هزینهها و افزایش ایمنی حمل کالا و مسافر خواهد داشت.
وی همچنین بر تکمیل و بهرهبرداری از پل حمرین، رفع نواقص راههای مواصلاتی استان دیالی و بهسازی مسیرهای ارتباطی منتهی به مرزها تأکید کرد و افزود: توسعه این زیرساختها علاوه بر تسهیل تردد زائران، زمینه افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری را نیز فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه تغییر درب تجاری مرز خسروی ـ منذریه، توسعه سالنها و زیرساختهای گذرگاهی در مرزهای خسروی ـ منذریه و سومار ـ مندلی را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد و خواستار تسریع در اجرای این پروژهها شد.
حبیبی همچنین بر استقرار ایستگاه هلالاحمر در پایانه مرزی منذریه بهصورت کانکس، ایجاد درمانگاه در شهر خانقین برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین، تکمیل زیرساختهای تردد مسافری در مرز سومار ـ مندلی و بهسازی جاده سومار به سمت بعقوبه تأکید کرد.
وی در پایان بر استقرار ناوگان حملونقل مسافری از مرز سومار به سمت عتبات عالیات، ایجاد و تقویت مواکب اربعینی در مرز سومار، احداث ترمینال مسافری ویژه مرزهای خسروی و سومار در استان کربلا و گسترش همکاریهای فرهنگی و مذهبی میان دو استان تأکید کرد و از مسئولان، فعالان فرهنگی، مواکب حسینی و دستاندرکاران حوزه حملونقل استان دیالی برای همکاری و خدماترسانی به زائران قدردانی کرد.