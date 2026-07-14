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خوزستان ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹:۰۸

اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به آبادان و ماهشهر

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به نقطه‌ای در شهرستان آبادان و حوالی ماهشهر خبر داد و گفت: گزارش تکمیلی این حوادث پس از انجام ارزیابی‌های اولیه اعلام خواهد شد.